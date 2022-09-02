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02 Eylül 2022 Cuma 18:12:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 18:12:00

AB Rus gazına tavan fiyat uygulamak istiyor

Kaynak: AA

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AB, Rusya'dan Avrupa ülkelerine boru hatlarıyla gelen doğal gaza tavan fiyat uygulanmasını istiyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'nın Murnao kasabasında, Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Rusya'dan boru hattıyla Avrupa'ya gelen doğal gaza tavan fiyat uygulaması zamanı geldiğine inanıyorum." diyen von der Leyen, AB'nin bu yönde bir düzenleme teklifinde bulunabileceğine işaret etti.

Von der Leyen, Avrupa'da acil durumlarda firmaların fazla karlarını önlemeye yönelik adım atılmasını sağlayacak yasal mevzuat bulunduğunu kaydetti.

ELEKTRİK VE GAZ FİYATLARINDA TARİHİ ZİRVE

Son aylarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'daki manipülasyonlarıyla mücadele etmek için yoğun çalıştıklarını belirten von der Leyen, "Putin'in manipülasyonları nedeniyle büyük ölçüde bozulan elektrik piyasasının artık çalışmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde son dönemde elektrik ve doğal gaz fiyatları tarihi zirve yaptı.

Başını Almanya ve Fransa'nın çektiği bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor.

AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.

Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor.

Doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve Rusya'da akışın kesilmesi bu piyasanın dengesini bozmuş durumda.

AB ülkelerinin enerji bakanları doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek ve atılacak adımları belirlemek üzere 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

Etiketler : Avrupa Birliği ab doğal gaz
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