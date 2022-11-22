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22 Kasım 2022 Salı 20:12:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 20:12:00

AB Komisyonu'ndan doğal gazda tavan fiyat uygulanması teklifi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğal gaz fiyatında megavatsaat başına 275 avro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.

AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören kasım vadeli gaz kontratına tavan fiyat uygulanacak.

Komisyon'un açıklamasında, söz konusu tavan fiyatın megavatsaat başına 275 avro düzeyinde olacağı belirtildi.

AB ülkelerinin enerji bakanları, Komisyon'un söz konusu teklifini değerlendirmek üzere 24 Kasım'da bir araya gelecekler.

Kovid-19 salgını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğal gaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.

TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 avroya kadar çıkarken bugün ise 119,5 avrodan işlem görüyor.

Etiketler : AB Komisyonu Komisyon Kovid-19
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