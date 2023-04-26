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26 Nisan 2023 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 15:30:00

AB, havacılıkta sürdürülebilir yakıt kullanımını artıracak

Kaynak: AA

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Havacılık yakıtlarının 2025'te yüzde 2'si, 2030'da yüzde 6'sı ve 2050'de yüzde 70'inin sürdürülebilir havacılık yakıtlarından sağlanması öngörülüyor.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, havacılık sektörünün karbon salımını düşürmek için sürdürülebilir yakıtların kullanımını artıracak bağlayıcı hedefler belirledi.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve iklim hedefleri doğrultusunda havacılık sektörünü karbonsuzlaştırmayı amaçlayan düzenlemede anlaştıklarını duyurdu.

Buna göre, havacılık sektöründe eşit şartlar alında rekabet ortamı sağlanacak ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarının arz ve talebi artırılacak.

Hava taşımacılığı AB'nin 2030 ve 2050 iklim hedeflerine uyumlu hale getirilirken Avrupa havalimanlarında kullanıma sunulan sürdürülebilir havacılık yakıtlarının payı kademeli biçimde yükseltilecek.

Havalimanları altyapılarının sürdürülebilir yakıtlara uyumlu olması sağlanacak.

Havacılık yakıtlarının 2025'te yüzde 2'si, 2030'da yüzde 6'sı ve 2050'de yüzde 70'inin sürdürülebilir havacılık yakıtlarından sağlanması gerekecek.

Bu yakıtların belirli bir kısmı yenilenebilir enerji ve atmosferden yakalanan karbon kullanılarak üretilen sentetik yakıtlardan olacak.

Havacılık firmalarının sürdürülebilir yakıt ikmalinden kaçınmalarını engelleyecek katı kurallar uygulanacak.

Yeni kurallar, bu aşamadan sonra üye ülkeler ve AP tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Etiketler : avrupa birliği havacılık yakıt
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