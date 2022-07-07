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07 Temmuz 2022 Perşembe 12:21:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 12:21:00

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Kaynak: AA

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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın açıklanacak Mayıs 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 3 milyar 500 milyon dolar ile 7 milyar 700 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 42 milyar 440 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 35 milyar dolar ile 49 milyar dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 25 milyar 710 milyon dolar olmuştu.

Etiketler : TCMB Cari işlemler hesabı MERKEZ BANKASI
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