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23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:55:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:55:00

81 İle QUA Yakışır Sloganıyla Mağazalaşmaya Devam Ediyoruz!

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2016 yılında kurulan, sektöründe Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük markası haline gelen ve yaşam alanlarına estetik, kalite ve güzellik katan QUA Granite, yurt içi bayi ağını güçlendirmeye devam ediyor. QUA Granite'in Edirne'de faaliyete geçen bayisi ERT Yapı Market, 6. mağazası ile Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'nde hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, bayileri ile Türkiye çapında müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle bayi ağını 81 ilde genişletmeye devam eden QUA Granite'in Edirne'deki iş ortağı ERT Yapı Market'in yeni mağazası, 16 Ağustos Çarşamba günü düzenlenen açılış töreniyle hizmete açıldı.

QUA Granite ile birlikte 6. mağazasını Edirne'de faaliyete geçiren ERT Yapı Market, toplamda 590 metrekare alandan oluşan mağazasında 13 canlı teşhir ürünleri ile QUA Granite'in estetik ve tasarımı bir araya getirdiği granit ürünlerini müşterilerin beğenisine sunacak.

Açılışta konuşan QUA Granite Satış Direktörü Yasin Erdoğan, "QUA Granite olarak en önemli iş ortaklarımızdan biri olan ERT Yapı Market'in Edirne'deki yeni mağazasının açılışı için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. ERT Yapı Market bayimiz ile hâlihazırda devam eden iş ortaklığımızın uzun yıllar süreceğine inanıyorum. Türkiye'ye QUA Yakışır diyerek çıktığımız bu yolda, bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan ERT Yapı Market'e bol kazançlar diliyorum. QUA Granite olarak Türkiye'nin her köşesinde istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz.'' dedi.

QUA Granite'in 81 ilde hızla bayi ağını genişletmesine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi olarak Türkiye çapındaki bayi ağını her geçen gün genişleterek QUA kalitesini, bayileri aracılığıyla müşterileri ile buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İş ortakları ağını genişletmeye devam eden QUA Granite, Türkiye'de 7 bölgeye yayılan toplam 88 geniş bayi ağı ile hizmet verirken 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Etiketler : 81 İle QUA Granite Türkiye QUA Granite Satış Direktörü Yasin Erdoğan
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