7 yerli keçi ırkı koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı tarafından küçükbaşta 2005 ve büyükbaşta 2011'den beri sürdürülen "Halk Elinde Islah Ülkesel Projesi" meyvelerini veriyor.

Projelerde zooteknist, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen olmak üzere 164 teknik eleman istihdam ediliyor.

Küçükbaş projelerinde keçi ırkı da önemli bir yer tutuyor. Keçi varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye'de 2021 verilerine göre 12 milyondan fazla keçi bulunuyor. 1990'lı yıllarda düşüşe geçen ve 5 milyona kadar gerileyen keçi varlığı, küçükbaş hayvancılığa yapılan önemli desteklemeler, kayıt altına alma ve örgütlenme uygulamalarıyla 12 milyon seviyesine ulaştı.

Proje kapsamında, yerli keçilerde 37 olan alt proje sayısı, 2022'de 10 alt projenin daha ilave edilmesiyle 47'ye çıktı. Böylece 296 bin 100 baş anaç yerli keçi ıslah programına alınmış oldu.

Projelere yerli keçi ırkları Ankara keçisi, Kıl keçisi, Honamlı keçisi, Kilis keçisi, Maltız keçisi, Şam keçisi ve Türk Saanen keçisi dahil edildi.

Bu ıslah çalışmalarıyla aynı zamanda az sayıda hayvan varlığına sahip olan Kilis, Honamlı, Abaza, Kaçkar, Ankara, Halep ve Mahalli keçi ırkları proje kapsamında koruma altına alındı.

Keçi, küresel ısınmanın yol açacağı olumsuz iklim koşullarında yaşayabilecek en dayanıklı hayvan olarak değerlendiriliyor. Projelerle Türkiye'nin, keçi yetiştiriciliğinde yakın bir zamanda damızlık merkezi haline gelmesi ve kendi coğrafyasıyla yakın çevresindeki bölgelere kırsal kalkınmayı desteklemek adına damızlık ihracatı yapabilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor.

"DESTEK VE UYGULAMALARIN GÜZEL SONUÇLARINI GÖRÜYORUZ"



Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, destekleme, düzenleme, uygulama ve araştırmalar başta olmak üzere yaptıkları çalışmalarla hayvansal üretimini ileri bir noktaya taşıma gayretinde olduklarını belirtti.

Halk Elinde Islah Ülkesel Projesi kapsamında başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Kirişci, küçükbaş ıslah projesiyle yıllık 500 bin baş üstün vasıflı damızlık materyalin sektöre kazandırıldığını aktardı. Kirişci, manda ıslah ve destekleme politikaları sayesinde manda sayısını 85 bin baştan, yüzde 118 artışla 185 bin başa çıkardıklarını bildirdi.

Kirişci, hayvancılık gen bankalarında 18 küçükbaş, 7 büyükbaş ve 5 at ırkına ait 88 bin genetik materyali sakladıklarına işaret ederek, "2002'den bugüne hayvancılık sektöründeki desteklerin tarımsal destek içindeki payını yüzde 4,4'ten yüzde 25'e çıkardık. Çok şükür bu desteklerin ve uygulamaların güzel sonuçlarını da görüyoruz. Ayrıca yerli hayvan ırkları geliştirme konusuna özel bir önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.