60 milyar dolarlık pazarın yolu açıldı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, 80 milyon dolarlık yatırımla Balıkesir Bandırma'da hizmete açılmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğiyle Eti Maden ve SSTEK şirketlerinin ortaklığında kurulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi'nin önemine değinen Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, "Bor karbürün dünyadaki pazarı 60 milyar dolar. Artık Türkiye'miz böyle bir pazara açılıyor. Bandırma'mız bizim normal, klasik borik asit dediğimiz ürünleri de ürettiğimiz bir yer. Bu tesislerde gördüğünüz tonu 120-150 dolar olan bor cevherini borik aside (etkisi az, beyaz, sedef görünümde bir madde, asit borik) çeviriyoruz. Katma değerini bire 7, bire 8'lere getiriyoruz ve 1.100-1.200 dolarlara çıkıyoruz" diye konuştu.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN

Tesiste, borik asidi petrokok (ısıl değeri yüksek, katı yakıt) ve grafitle (bir karbon minareli) karıştırarak bor karbür tozu elde edeceklerini belirten Keleşer, şunları kaydetti: "Bu bor karbür tozundan da zırh, roket nozulu (kimyasal reaksiyon sonrası açığa çıkan yüksek sıcaklıktaki gazların atılmasının sağlandığı yer), kumlama nozulu (basınçlı hava ile kum püskürtme işleminde kumlama hortumunun ucuna takılan ve aşındırıcı granülün istenilen şekilde ve miktarda püskürtülmesini sağlayan kum püskürtme memesi), yenilenebilir enerjilerde kullanılan malzemeler yapılıyor. Burada da tonu 35-45 bin dolara gelmiş bir üründen bahsediyoruz."

YILDA 1000 TON ÜRETİM

Bor karbür tesisinde yılda 1000 ton üretim yapacaklarını belirten Serkan Keleşer, şunları söyledi: "Bu 1000 tonluk üretim ile zırh, kumlama nozulu, roket nozulu, takım tezgah ucu yapılacak. Dünyada yaklaşık bu pazarın 60 milyar dolar olduğunu düşünün ve biz o sektöre girmiş olacağız. Dünyanın klasik bor ürünleri 4 milyon ton, 2 milyar dolarlık bir pazar. Dünyanın en kaliteli, en iyi bor cevheri bizde."