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Cengiz Holding'in sanayide ‘yeşil devrim'i Mardin'de devam ediyor
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16 Ekim 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 11:15:00

52 MW'lık güneş enerji santrali yılın başında tamamlanacak! Cengiz Holding'in sanayide ‘yeşil devrim'i Mardin'de devam ediyor

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Sanayi tesislerinde ‘yeşil enerji' dönemini başlatan Cengiz Holding, grup şirketi Eti Bakır'ın elektrik ihtiyacını karşılamak için yeni bir güneş enerji santrali yatırımına başladı. Mardin Mazıdağı Metal Geri Dönüşüm ve Entegre Gübre Tesisi'nin arazisinde yapılacak santral, 52 MW kurulu güce sahip olacak. Projeyle Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'nin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Katma değerli sanayi üretimine odaklanan Cengiz Holding'in "yeşil üretim" vizyonu tüm endüstri tesislerinde devam ediyor. Toplam 4.842 MW'lık kurulu güce ulaşan enerji sektöründe, büyüme stratejisini yenilenebilir kaynaklar üzerine kuran grup, sanayi tesislerinin enerji ihtiyacını da yenilenebilir kaynaklardan temin etmek üzere yatırımlarını sürdürüyor.

Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi'nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Mardin'de güneş enerji santrali (GES) yatırımına başlayan Cengiz Holding, yeni yılın başında tamamlayacağı projeyle yenilenebilir enerjideki kurulu gücüne 52 MW daha ekleyecek.

ELEKTRİĞİN %40'I MARDİN'DEN GELECEK

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Eti Alüminyum'dan sonra Eti Bakır'ın da üretimde kullanılan elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayabilmesi için düğmeye bastıklarını söyledi. Projeyi 2024'ün başında tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Cengiz, "Türkiye'nin madenden katot bakır üretebilen tek izabe tesisi olan Eti Bakır'ın Samsun'daki tesisi için yatırımını sürdürdüğümüz Eti Bakır-2 GES projemiz, 52 MW kurulu güce sahip olacak. Santral üretime başladığında Samsun'un üretimde ihtiyacı olan elektriğin %40'ını buradan sağlayacağız" diye konuştu.

'YENİLENEBİLİR HİBRİT DÖNEMİ BAŞLATTIK'

Katma değerli sanayi ve maden teknolojileri alanında Türk şirketlerine öncülük yaptıklarını ifade eden Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: "Son 5 yıldır tüm yatırımlarımızın odağında sürdürülebilirlik ve buna bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından beslenen sanayi üretimi var. Enerji iş kolunda da büyüme stratejimizi yenilenebilir kaynaklar üzerine kurduk; GES ve RES yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde, toplam 500 MW gücünde güneş enerjisi santralini hayata geçirdik. Diğer yandan da sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarıyla güçlendirdiğimiz bir dönem başlattık. Bunun bir örneği Eti Alüminyum'un Seydişehir tesisinde kurduğumuz Eti-1, Eti-2, Eti-3'ten oluşan güneş enerji santralleri. Bu yatırımlarla 100 MW'lık kurulu güce ulaşan Eti Alüminyum'da, Eti-4'ün de üretime başlaması için gün sayıyoruz. Hem GES'ler hem de Oymapınar Hidroelektrik Santrali sayesinde Eti Alüminyum'un üretimde kullandığı enerjinin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Şimdi aynı vizyonu Mardin'de hayata geçireceğimiz güneş enerjisi santralleriyle bir adım öteye taşıyacağız. Bu yatırım, grubumuzun ve bünyemizdeki Eti Bakır'ın sanayide sürdürülebilirlik konusunda öncü olma kararlılığının en somut kanıtı" dedi.

Etiketler : cengiz holding ahmet cengiz eti alüminyum eti bakır güneş enerji santrali mardin
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