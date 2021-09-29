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29 Eylül 2021 Çarşamba 10:23:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 10:23:00

5 ve 20 TL'lik banknotlarda değişiklik

Kaynak: Hürriyet

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5 ve 20 TL'lik banknotlarda yapılan imza değişikliği bugün itibarıyla tedavüle giriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; mevcut durumda tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte, 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB E9 Emisyon Grubu Prof. Dr. Semih Tümen
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