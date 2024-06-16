5 bin ton baklava ile ağızlar tatlanacak

Kurban Bayramı öncesi tatlılar tezgahlarda yerini alırken, talebe yetişmek için yoğun emek harcanan tatlı imalathaneleri siparişleri yetiştirmek için tam kapasite mesai yapıyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, "En yoğun dönemimiz, Arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günleri. Türkiye genelinde bu sürede toplam yaklaşık 5 bin ton baklava satışı öngörüyoruz, bunun da yaklaşık 2 bin tonunu İstanbul tüketir" dedi.

KLASİK OLAN REVAÇTA

Bu bayram döneminde kullanılan hamadde ve hammaddenin miktarına göre değişmek kaydıyla klasik baklavanın kilogram fiyatının 300 liradan başlayıp 1.000 liraya kadar çıktığını belirten Yıldırım, klasik baklavanın yanı sıra midye baklava, şöbiyet, fıstık dolamaya ve havaların sıcak olmasından dolayı da soğuk baklavaya talebin yoğun olduğunu söyledi. Tüketiciye baklavayı mutlaka güvendikleri firmalardan almalarını öneren Yıldırım, çok ucuz baklavada kalitenin düşük olacağını da ifade etti.