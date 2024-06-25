5 ayda 18 milyon turist geldi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 2024 yılının ilk 5 ayında 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

Bu dönemdeki turist sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 12,47 artış gösterdi.

Türkiye'yi tercih eden turistler arasında en çok Alman vatandaşları yer aldı. Bunu sırasıyla Rusya, İran, Bulgaristan ve İngiltere izledi.

MAYIS AYINDA EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN!

Açıklanan istatistiklere göre bu yılın mayıs ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı 5 milyon 130 bin 119 oldu. Bu oran, geçen yıl mayıs ayında Türkiye2ye gelen ziyaretçilere göre yüzde 14 arttı.

Mayıs ayında en çok turist gönderen ülkelerin başında Rusya yer aldı.

Rusya'yı sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve Portekiz izledi.