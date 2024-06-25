VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Parası yetmeyince garajında kendi arabasını yaptı
Akıllı ev: Geleceğin yaşam alanı
Beynini yönet, olumlamayla şükret!
Tarihe damga vuran silahlar
5 ayda 18 milyon turist geldi!
Teoman'ın şarkı yazdığı film: Serseri Aşıklar
25 Haziran 2024 Salı 15:47:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 15:47:00

5 ayda 18 milyon turist geldi!

Kaynak: Güneş Gazetesi

ABONE OL

Bu yılın ocak-mayıs ayları arasında 18 milyona yakın turist Türkiye'ye geldi. Bu dönemde en çok Alman ve Rus turistler Türkiye'yi tercih etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 2024 yılının ilk 5 ayında 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

Bu dönemdeki turist sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 12,47 artış gösterdi.

Türkiye'yi tercih eden turistler arasında en çok Alman vatandaşları yer aldı. Bunu sırasıyla Rusya, İran, Bulgaristan ve İngiltere izledi.

MAYIS AYINDA EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN!

Açıklanan istatistiklere göre bu yılın mayıs ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı 5 milyon 130 bin 119 oldu. Bu oran, geçen yıl mayıs ayında Türkiye2ye gelen ziyaretçilere göre yüzde 14 arttı.

Mayıs ayında en çok turist gönderen ülkelerin başında Rusya yer aldı.

Rusya'yı sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve Portekiz izledi.

Etiketler : turizm türkiye ziyaretçi
Timberlake'e kelepçeli gözaltı

Timberlake'e kelepçeli gözaltı
Hayalini açıkladı

Hayalini açıkladı
Milyonluk poz

Milyonluk poz
Yeğenlerinden pasta sürprizi

Yeğenlerinden pasta sürprizi
Mahkemelik oldular!

Mahkemelik oldular!
Ödediği fiyat tartışma çıkardı

Ödediği fiyat tartışma çıkardı
Şarkılarını repertuvarına almıyordu... Gerçek ortaya çıktı

Şarkılarını repertuvarına almıyordu... Gerçek ortaya çıktı
Müjde Uzman hakkında konuştu: Tükenmedi

Müjde Uzman hakkında konuştu: Tükenmedi
Nancy Ajram İstanbul'da sevenleriyle buluştu

Nancy Ajram İstanbul'da sevenleriyle buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX