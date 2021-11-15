3600 ek gösterge sonrası kim ne kadar zam alacak? İşte maaşlara yapılacak zam oranları

Memurlarla dün gerçekleştirilen buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek göstergede tarih belli oldu.3600 Ek Gösterge çalışmalarında sona geldiklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.' dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları ile önümüzdeki yıl çözüme kavuşacak 3600 ek gösterge dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor.

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Düzenleme ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığına yüzde 22, hemşire aylığı ile yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığına ise yüzde 25 zam gelmesi bekleniyor.

İşte 3600 ek gösterge ile maaşlara yapılması beklenen zam oranları..

3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ AYLIĞI

3600 ek gösterge milyonlarca çalışanın gündeminde. Ek göstergenin 2200'den veya 3000'den 3600'e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de farklı etkiliyor.

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı'na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor.

Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor.

Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.

3600 ek gösterge ile bugün yaklaşık 4300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artarak ve 5250 lira olacak.

Emekli ikramiyesinin tutarının hesaplanması yönünden bütün memurlar aynı mevzuata tabi. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor.

Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 31 bin 913 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkıyor ve 38 bin 296 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi halinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor.

Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükseliyor ve 33 bin 981 lira bir artış oluyor.