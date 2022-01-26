3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

Son dakika 3600 ek gösterge gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar gelişmeleri anbean yakından takip ediyor. Meclis gündeminde olan düzenlemeyle öğretmenler 3600 ek göstergeye kavuşacak. Bu sayede emekli ikramiyelerinde ve maaşlarda artış olacak. Şimdi gözler diğer unvanlar için yapılan çalışmada. İşte detaylar...

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir yöntem. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor.

İlk çalışma öğretmenler için yapıldı. Meclis gündeminde olan düzenlemeyle öğretmenler 3600 ek göstergeye kavuşacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE VE MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK

Öğretmenlerin ardından sırada polis, hemşire ve din görevlileri var. Ancak kapsam dışı kalan diğer unvanların da gözden geçirilmesi söz konusu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge çalışmalarını tamamladı. İlgili Bakanlıklar arasında yapılacak görüşmelerin ardından taslak metne son şekli verilecek.

Ek göstergenin asıl etkisi mevcut maaşlardan çok emeklilikte önemli. 3600 ek göstergeyle emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları, ciddi oranda artacak.