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26 Ocak 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 17:00:00

3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

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3600 ek göstergedeki son dakika gelişmelerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş, "3600 ek göstergedeki son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek?" sorularına yanıt arıyor. Meclisin gündeminde bulunan öğretmenlik meslek kanunuyla öğretmenler 3600 ek göstergeye kavuşacak. Diğer meslekler için sürdürülen çalışmanın bu yasama döneminde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Emekli ikramiyelerinde ve maaşlarda artış olacak. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili güncel detayları...

Son dakika 3600 ek gösterge gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar gelişmeleri anbean yakından takip ediyor. Meclis gündeminde olan düzenlemeyle öğretmenler 3600 ek göstergeye kavuşacak. Bu sayede emekli ikramiyelerinde ve maaşlarda artış olacak. Şimdi gözler diğer unvanlar için yapılan çalışmada. İşte detaylar...

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir yöntem. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor.

İlk çalışma öğretmenler için yapıldı. Meclis gündeminde olan düzenlemeyle öğretmenler 3600 ek göstergeye kavuşacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE VE MAAŞLARDA ARTIŞ OLACAK

Öğretmenlerin ardından sırada polis, hemşire ve din görevlileri var. Ancak kapsam dışı kalan diğer unvanların da gözden geçirilmesi söz konusu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge çalışmalarını tamamladı. İlgili Bakanlıklar arasında yapılacak görüşmelerin ardından taslak metne son şekli verilecek.

Ek göstergenin asıl etkisi mevcut maaşlardan çok emeklilikte önemli. 3600 ek göstergeyle emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları, ciddi oranda artacak.

Bu yasama dönemi bitmeden Meclis'e sevk edilmesi beklenen ek gösterge değişikliklerinin 2023 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Etiketler : maaş ek gösterge emekli
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