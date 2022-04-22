3600 ek gösterge düzenlemesinde son toplantı 10 Mayıs'ta

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü düzenlemede..

Çalışmalar hızlandı, 10 Mayıs'ta üçüncü toplantı yapılacak.

Hedef düzenlemeyi yıl sonuna kadar Meclis'ten geçirmek.

Ek gösterge artışıyla emekli ikramiyeleri ve maaşlar yükseltecek

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacak. Ancak diğer unvanların da kapsama dahil edilmesi söz konusu.

Ek gösterge çalışanlardan çok emeklileri etkileyecek. Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı giderilecek. Emekli maaş ve ikramiyelerinde ciddi artışlar olacak.