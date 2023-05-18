360 afet konutunun kaba inşaatı bayramda tamamlanmış olacak
Kaynak: TRT Haber
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki afet konutlarının 360 dairesinde kaba inşaatın Kurban Bayramı'nda tamamlanmış olacağını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından afet konutlarıyla ilgili paylaşım yaptı.
Deprem konutları inşaatında mesai gece gündüz sürüyor
"ŞANTİYELERDE ÇALIŞMALAR TAM GAZ"
Paylaşımında, şu ifadelere yer aldı:
"Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız."
Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz ��— Murat KURUM (@murat_kurum) May 18, 2023
İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü.
Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız.@Toki_Kurumsal @yukselenanadolu pic.twitter.com/I8DFRh7whL
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