360 afet konutunun kaba inşaatı bayramda tamamlanmış olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından afet konutlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Deprem konutları inşaatında mesai gece gündüz sürüyor

"ŞANTİYELERDE ÇALIŞMALAR TAM GAZ"



Paylaşımında, şu ifadelere yer aldı:

"Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız."