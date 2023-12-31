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31 Aralık 2023 Pazar 11:18:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 11:18:00

2024 yılında hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Kaynak: TRT Haber

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2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 58,46 oranında arttı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Önümüzdeki yıl hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Yeni yılın ilk gününden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye artış yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şu şekilde:

OTOMOBİLLER VE ARAZİ TAŞITLARI
MOTOSİKLETLER
MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYONET VE KARAVANLAR
UÇAK VE HELİKOPTERLER
Etiketler : kaçak içki operasyonu motorlu taşıtlar vergisi resmi gazete
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