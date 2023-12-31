2024 yılında hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

2024 yılında hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Yeni yılın ilk gününden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye artış yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şu şekilde: