2023'te ödenecek mazot ve gübre destekleri öne çekildi
Kaynak: TRT Haber
Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üreticilerine 2023 bütçe yılında ödenmesi gereken mazot ve gübre destekleri erkene çekildi. Destekler, çiftçilerin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına tanımlanmaya başlandı.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üreticilerine yapılacak 2023 destek ödemesinin tarihinde değişikliğe gidildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, üreticilerin mazot ve gübre desteğinden yaklaşık 6 ay önce yararlanması sağlandı.
Destekler, çiftçilerin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına tanımlanmaya başlandı.
Bu kapsamda, çiftçiler faiz, komisyon gibi ödemeler yapmayacak. Bu tutarlar, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıkları tarafından karşılanacak.
Çiftçilerin Ziraat Bankası internet bankacılığından online ya da ilgili şubeye şahsen başvurarak tanımlama yaptırması gerekiyor.
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