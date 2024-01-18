Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımızda 2022 yılına göre yüzde 3,2 gerilemiştir" dedi.
18 Ocak 2024 Perşembe 08:58:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 08:58:00
2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından 2023 yılı ithalat ve dış ticaret verilerini paylaştı.
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