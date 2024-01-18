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18 Ocak 2024 Perşembe 08:58:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 08:58:00

2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından 2023 yılı ithalat ve dış ticaret verilerini paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımızda 2022 yılına göre yüzde 3,2 gerilemiştir" dedi.

Etiketler : ticaret açık ihracat
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