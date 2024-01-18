2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla yüzde 1 oranında azalarak 361.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımızda 2022 yılına göre yüzde 3,2 gerilemiştir" dedi.