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2023'te ithal edilecek çeşitli ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı
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31 Aralık 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 15:00:00

2023'te ithal edilecek çeşitli ürünlere ilişkin denetim tebliğleri yayımlandı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığınca, 2023 yılında çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi.

Ticaret Bakanlığı ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ile standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Diğer bir tebliğ ile serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlendi, ülke gümrük bölgesine girişi yasak olan atıklar belirlendi.

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği ile bakanlığın özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde insan sağlığı ve güvenliğiyle hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Bakanlığın kontrolüne tabi ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Üç ayrı tebliğ ile çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasallar, katı yakıtlar ve metal hurdaların ithalatında uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Ayrıca, telsiz ekipmanlarının, "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin, oyuncakların, kişisel koruyucu donanımların, tüketici ürünlerinin, yapı malzemelerinin, pil ve akümülatörlerin, tıbbi cihazların, tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin, Sağlık Bakanlığınca denetlenen bazı ürünlerin, araç parçalarının ithalat denetimi tebliğleri yayımlandı.

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ, Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ ve Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

İDARİ PARA CEZALARI ARTIRILDI

Öte yandan, Bakanlığın "7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında söz konusu cezalar, yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırıldı.

Söz konusu kanuna aykırı hareket edenler 21 bin 254 lira ile 1 milyon 518 bin 153 lira arasında değişen idari para cezası ödeyecek.

Tebliğler 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Etiketler : ticaret bakanlığı ithalat denetim resmi gazete
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