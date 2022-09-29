2023'te en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

2023'te en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli için 2023 yılında yapılacak maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor.

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

Ocak zammı için hesaplar şimdiden yapılmaya başlanırken gelen verilerde yeni ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,73 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi.

Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17,82 olarak gerçekleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17,82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18,92'ye ulaşacak.

KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı yüzde 18,92 artarsa en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 827 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 228 liraya yükselecek.

En düşük aylık, yüzde 17,82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

Ocak zammı yüzde 17.82 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 929 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 423 liraya yükselecek ve 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.

EK İYİLEŞTİRME GÜNDEMDE

Kesin zam oranı Ocak ayında belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha artırılması gündemde.

Bu konudaki karar da Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor.

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI NE OLACAK?

MEMUR

Mevcut: 9.105 TL

Zamlı: 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut: 6.078,20 TL

Zamlı: 7.228,20 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687,06 TL

Zamlı: 5.522,29 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.905,72 + 594,28 TL

Zamlı: 3.423,52 + 76,48 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197,44 TL

Zamlı: 4.945,42 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335,49 + 164,51 TL

Zamlı: 3.929,87 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YENİ MAAŞ HESABI

Mevcut maaş: 3500 TL

Yeni maaş: 4123,7 TL

Mevcut maaş: 4000 TL

Yeni maaş: 4712,8 TL

Mevcut maaş: 4500 TL

Yeni maaş: 5301,9 TL

Mevcut maaş: 5000 TL

Yeni maaş: 5891 TL

Mevcut maaş: 5500 TL

Yeni maaş: 6480,1 TL

Mevcut maaş: 6000 TL

Yeni maaş: 7069,2 TL

MESLEKLERE GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Genel müdür 1/4

Mevcut maaş: 29809 TL

Yeni maaş: 35448 TL

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 15848 TL

Yeni maaş: 18846 TL

Memur (Üniv. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 9707 TL

Yeni maaş: 11543 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 12276 TL

Yeni maaş: 14598 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut maaş: 27574 TL

Yeni maaş: 32791 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 15810 TL

Yeni maaş: 18801 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 13747 TL

Yeni maaş: 16347 TL

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 18853 TL

Yeni maaş: 22419 TL

Hemşire (Üniv. mez) 5/1

Mevcut maaş: 11828 TL

Yeni maaş: 14065 TL

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 16205 TL

Yeni maaş: 19270 TL

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 10100 TL

Yeni maaş: 12010 TL

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 25984 TL

Yeni maaş: 30900 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 15311 TL

Yeni maaş: 18207 TL

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 12752 TL

Yeni maaş: 15164 TL

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 15485 TL

Yeni maaş: 18414 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ AYLIKLARI

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 21905,2 TL

Yeni maaş: 26049,66 TL

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 19361,41 TL

Yeni maaş: 23024,58 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7429,13 TL

Yeni maaş: 8834,72 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7269,57 TL

Yeni maaş: 8644,97 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 7475,52 TL

Yeni maaş: 8889,88 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 12691,14 TL

Yeni maaş: 15092,30 TL

Polis memuru (8/1)

Mevcut maaş: 7731,57 TL

Yeni maaş: 9194,38 TL

Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut maaş: 7265,86 TL

Yeni maaş: 8640,56 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 9115,72 TL

Yeni maaş: 10840,41 TL

Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut maaş: 6343,71 TL

Yeni maaş: 7543,93 TL

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 17340,84 TL

Yeni maaş: 20621,72 TL

İmam-hatip

Mevcut maaş: 7475,52 TL

Yeni maaş: 8889,88 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 7475,52 TL

Yeni maaş: 8889,88 TL