VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Erdoğan açıklayacak
923 terörist etkisiz hale getirildi
2023'te Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı
Dünyanın en çok araç satan üreticisi yine Toyota oldu
Kuzey Kore'nin füze testleri alarma geçirdi
ABD'nin bombardıman uçakları İsrail'de
30 Ocak 2024 Salı 08:36:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 08:36:00

2023'te Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

ABONE OL

Ticaret Bakanlığı: 2023 yılında Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık.

Ticaret Bakanlığı: 2023 yılında Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık.

Etiketler : ticaret ihracat rekor
Anne oldu

Anne oldu
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX