30 Ocak 2024 Salı 08:36:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 08:36:00
2023'te Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı
Ticaret Bakanlığı: 2023 yılında Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık.
Ticaret Bakanlığı: 2023 yılında Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırdık.
2023 Yılında Cumhuriyet Tarihimizin İhracat Rekorunu Kırdık— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 30, 2024
(30.01.2024) pic.twitter.com/AZKFEieQYZ
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