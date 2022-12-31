2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2021 Merkezi Yönetim Kesin Hesap kanunları Resmi Gazete'de

Bu kapsamda, genel bütçeli kamu idarelerine 4 trilyon 423 milyar 341 milyon 574 bin lira, özel bütçeli idarelere 365 milyar 390 milyon 724 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19 milyar 535 milyon 347 bin lira ödenek verildi.

Genel bütçenin gelirleri 3 trilyon 762 milyar 439 milyon 808 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 366 milyar 871 milyon 512 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 19 milyar 535 milyon 347 bin lira olarak tahmin edildi.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 372 milyon 785 bin lira olarak öngörüldü.

NET BÜTÇE GELİRİ 2021'DE 1,4 TRİLYON LİRA OLDU



Öte yandan, 2021 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 328 milyar 254 milyon 386 bin lira, özel bütçeli idarelere 119 milyar 877 milyon 971 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 8 milyar 436 milyon 256 bin lira ödenek verildi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 1 trilyon 576 milyar 863 milyon 7 bin 942,69 lira, özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 168 milyar 883 milyon 446 bin 548,22 lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 8 milyar 614 milyon 404 bin 50,80 lira olarak hesaplandı.

2021 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 1 trilyon 603 milyar 545 milyon 135 bin 913,74 lira oldu.

Genel bütçenin gelirleri 1 trilyon 82 milyar 29 milyon 40 lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 121 milyar 110 milyon 691 bin lira düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 8 milyar 436 milyon 256 bin lira olarak belirlendi.

Genel bütçenin gelirleri 1 trilyon 370 milyar 732 milyon 59 bin 290,87 lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 164 milyar 445 milyon 31 bin 403,49 lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 9 milyar 138 milyon 265 bin 685,05 lira olarak gerçekleşti.

2021 yılı merkezi yönetim net bütçe geliri 1 trilyon 402 milyar 38 milyon 111 bin 395,26 oldu.

NET BÜTÇE GİDER FAZLASI 201,5 MİLYAR LİRA



Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 206 milyar 130 milyon 948 bin 651,82 lira, özel bütçeli idareler 4 milyar 438 milyon 415 bin 144,73 lira gider fazlası, düzenleyici ve denetleyici kurumlar 523 milyon 861 bin 634,25 lira gelir fazlası verdi. 2021 yılı merkezi yönetim net bütçe gider fazlası 201 milyar 507 milyon 24 bin 518,48 lira olarak hesaplandı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 42 milyar 342 milyon 400 bin 786,37 lira, özel bütçeli idarelerin 8 milyar 521 milyon 672 bin 890,17 lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların 934 milyon 799 bin 722,76 lira ödeneği kullanılmadı.

Kamu idarelerinin 2021 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 417 milyon 704 bin 151,14 lira, özel bütçeli idareler için 28 milyon 102 bin 973,35 lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlar için 3 milyon 26 bin 114,56 lira tamamlayıcı ödenek kabul edildi.

2021 yılı sonu itibarıyla 1 trilyon 321 milyar 189 milyon 479 bin 76,58 lira kısa, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu, 1 trilyon 422 milyar 661 milyon 761 bin 380,59 lira Devlet dış borcu, 278 milyar 68 milyon 229 bin 183,49 lira Hazine garantili borç hesaplandı.