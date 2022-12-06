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06 Aralık 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 09:00:00

2023 maaş zammı için gözler o tarihte; En düşük memur maaşı 10 bin 500 TL

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Milyonlarca çalışan vatandaş, "2023 maaş zam oranı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli, memur ve memur emeklisinin yılbaşında maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı netleşiyor. Dün itibarıyla en düşük memur maaşı 9.105 liradan 10.500 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin liraya yükseldi. İşte 2023 zamlarıyla ilgili detaylı bilgiler...

İlk 5 ayda gerçekleşen enflasyon farkı yüzde 15.11 oldu. TÜİK'in açıkladığı beş aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.11, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aralık ayı hariç yüzde 14.05 zammı garantiledi. Dün itibarıyla yüzde 15.1'lik artışla göre, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya çıkmış oldu.

2023 MAAŞ ZAMMI 3 OCAK'TA NETLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyat endeksinin kasımda yüzde 2.88 arttığını açıkladı, yıllık enflasyon da yüzde 84.39 gerçekleşti. SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

ARALIK ENFLASYONU KRİTİK ROL OYNAYACAK

Memur maaşları ve memur emekli aylıkları da temmuz ayında yapılan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkıyla gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Ancak en net rakam 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonu ile netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında; yıllık enflasyonun yüzde 65.2 olması durumunda yüzde 16.05, yüzde 70.5 olması durumunda yüzde 19.75, yüzde 78.7 gerçekleşmesi durumunda da yüzde 25.45 zam söz konusu olacak.

REFAH PAYI DA EKLENECEK

Sabah'ta yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için refah payı zammı için de çalışma yapıyor. Memurlara bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2.5 ilave artış yapılmıştı. Refah zammının düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapılması bekleniyor.

EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜNE DESTEK

Bu yıl için 3.500 lira olan en düşük emekli aylığında da gelecek yıl için önemli artış bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 olması durumunda en düşük emekli aylığı 3.500 liradan 4.200 liraya, yüzde 30 artış halinde de 4 bin 550 liraya çıkacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 25.47, temmuzda da yüzde 42.3 zam almıştı.

EK ÖDEMELER ARTACAK

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor.

KOMİSYON YARIN TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek için ilk toplantısını yarın yapacak.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, ekonomik göstergeleri komisyona sunacak. İşçi heyetinin komisyona, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamlar ve enflasyon verisinin yanında, ücretler üzerindeki gelir vergisi yüküyle ilgili taleplerini de sunması bekleniyor.

Komisyonda Türk-İş adına işçi heyetinin başkanlığını Konfederasyonun Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütecek.

Etiketler : TÜİK Asgari Ücret Tespit Komisyonu Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı
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