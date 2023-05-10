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2023 Emekli memur zammı ne kadar olacak? Temmuz'da hangi emekli memur kaç TL maaş alacak?
10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:24:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:24:00

2023 Emekli memur zammı ne kadar olacak? Temmuz'da hangi emekli memur kaç TL maaş alacak?

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Kamu işçilerinin ücretlerine yapılan artışın ardından gözler memur ve emekliye yapılacak maaş zammında. Başkan Erdoğan, enflasyon farkının yanında refah payı verilmesine dönük bir hazırlığın olduğunu açıkladı. Peki Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri Temmuz 2023'te ne kadar zam alacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var" açıklamasının ardından temmuz ayında memura refah payı verilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında..

Yapılacak zam, yaklaşık 15 milyon emekliyi ve 4 milyon aktif çalışan memuru ilgilendiriyor.

2023 TEMMUZ AYI MEMUR ZAM ORANI KAÇ OLACAK?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılacak zamla ilgili, "Memurların özellikle yaptıkları görev nitelik eğitim durumu göz önünde bulundurulup sadece seyyanen değil dengelerin yeniden oluşturulması son derece önemli. Temmuz ayında yüksek bir zammın konuşulacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekliye zammın yanında refah payı düzenlemesi de yansıtılacak.

Memura yapılacak artış kadar memur emeklilerine de aynı oranda maaş artışı olacağını belirten Karakaş, "SSK- Bağ-Kur emeklilerine baktığımız zaman burada enflasyon farkı ve refah payı söz konusu burada da beklentiler yükseltildi" dedi.

2023 MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve emeklilerin yılın ilk 4 ayında kaydedilen enflasyon üzerinden alacağı fark şimdilik yüzde 12,68. Buna, önümüzdeki 2 aylık enflasyon da eklenecek.

Refah payının da belirlenmesiyle temmuzda alınacak maaşlar netlik kazanacak.

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yılda Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre nisan ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre;

4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08

4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08

Etiketler : memur maaşları emekli maaşları emekli memur zamları
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