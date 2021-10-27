Yeni yılın yol haritası belli odu

Yeni yılın yol haritası özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı. Yüzde 5 büyüme öngörülen programa göre Kovid-19 salgını kapsamındaki aşılama sürecinin olumlu seyrinin ve salgına yönelik önlemlerin hafiflemesiyle ekonomik ve sosyal aktivite üzerindeki baskının azalması, hizmetler sektörünün toparlanması ve sanayi sektörünün yeni yatırımlarla gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) üzerinde büyüme sağlayacağı tahmin ediliyor.

İŞSİZLİK YÜZDE 12

Gelecek yıl salgın sonrası ekonomideki toparlanma süreci ile birlikte istihdam artışının ivme kazanarak istihdamın 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor. Söz konusu dönemde ihracatın yüzde 9,4 artarak 230,9 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 yükselerek 282,7 milyar dolara ulaşması ve böylece dış ticaret açığının 51,8 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Programa göre kayıt dışı istihdam oranının yüzde 28,5'e düşürülmesi planlanıyor.

İŞYERLERİNE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ TEŞVİK PROGRAMLARI GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, gelecek sene bulaşıcı olmayan hastalık risklerine karşı sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde iş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı" uygulamaya konulacak.

Sağlık Bakanlığı, 2022'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin hukuki düzenlemeleri tamamlayıp uygulamaya alacak. Bu çerçevede homeopati ürünleri, apiterapi ürünleri, larva ve sülük gibi ürünlerin standardizasyon ve ruhsatlandırma çalışmaları desteklenecek.

"Anadolu Tıbbı" markasının oluşturulması için çalışmalar yürütülecek.

7.6 MİLYON KİŞİ KOVİD GEÇİRDİ

Yıllık Program'da Kovid-19'a ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre nüfusun yüzde 78'ine çift doz aşı uygulandı. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020'den 15 Ekim 2021 tarihine kadar 91.6 milyon Kovid-19 testi yapıldı, 7,6 milyon vaka tespit edildi ve bu kişilerden 67.2 bini vefat etti.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN 2022'DE RAYLARDA

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre saatte 160 kilometre hıza uygun milli elektrikli tren setlerinden 3'ünün gelecek yıl TCDD Taşımacılık AŞ'ye teslim edilmesi bekleniyor.

Söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor

Savunma alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler dahil tüm firmalara bütçe imkanları çerçevesinde finansal destek sunulacak.

Bu yıl yüzde 71 olarak tahmin edilen savunma sanayiindeki yerlilik oranının 2022'de yüzde 73'e çıkarılacak.

Gelecek yıl savunma ve havacılık ihracatı 8,9 milyar dolar, ciro 23,1 milyar dolar, sektörde istihdam edilenlerin sayısı ise 74 bin 800 olacak.

ENGELSİZ CİMER YOLDA

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, işitme, konuşma ve görme engelli bireylerin şikayet, talep ve görüşlerini iletebilmeleri için Engelsiz CİMER Projesi uygulanacak.

Dijital Türk Lirası Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş katılımlı ileri aşama pilot testler yapılacak.

EDS SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Yıllık Program'a göre Elektronik Denetim Sistemi'nde (EDS) anlık hız denetimi yerine ortalama hız denetimi esas alınacak ve yeni sistemler buna göre kurulacak.

Toplu taşıma sistemlerinde tek kart uygulamasına geçilecek.

2023 sonuna kadar toplam petrol ve gaz araması için 26 deniz sondajı yapılacak.

4900 okulun ağ altyapısı kurulacak. Okullara 100 bin etkileşimli tahta alınacak.

Japonya örneği incelenerek kadın üniversitesi kurulacak.

TOKİ, 50 BİN SOSYAL KONUT YAPACAK

Yıllık Program'a göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ), 2021 sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut inşası öngörüldü.

Yeni yılda 15 il için kentsel dönüşüm projesi hazırlanacak.