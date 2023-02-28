TÜİK verilerine göre, ekonomi geçen yıl yüzde 5,6 büyüme gerçekleştirdi. Son çeyrekte büyüme yüzde 3,5 oldu.
28 Şubat 2023 Salı 10:06:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 10:06:00
2022 büyüme rakamları açıklandı
Son Dakika Haberleri.. TÜİK verilerine göre, ekonomi geçen yıl yüzde 5,6 büyüme gerçekleştirdi. Son çeyrekte büyüme yüzde 3,5 oldu.
- 2022 büyüme rakamları açıklandı
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