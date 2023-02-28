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28 Şubat 2023 Salı 10:06:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 10:06:00

2022 büyüme rakamları açıklandı

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Son Dakika Haberleri.. TÜİK verilerine göre, ekonomi geçen yıl yüzde 5,6 büyüme gerçekleştirdi. Son çeyrekte büyüme yüzde 3,5 oldu.

TÜİK verilerine göre, ekonomi geçen yıl yüzde 5,6 büyüme gerçekleştirdi. Son çeyrekte büyüme yüzde 3,5 oldu.

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