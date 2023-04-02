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02 Nisan 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 11:00:00

2 petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Siirt, Şırnak ve Adana'da 77 bin 247 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun, Adana'da 61 bin 927 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin 18 Nisan 2023'ten 18 Nisan 2025'e, Siirt ve Şırnak illerinde 15 bin 320 hektarlık alanı kapsayın ruhsatının süresinin de 4 Nisan 2023'ten 4 Nisan 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı petrol arama ruhsatı tpao

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