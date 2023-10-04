Günlük kiralık evler için düğmeye basıldı 1 milyon lira ceza yolda

Günlük kiralık evler için düğmeye basıldı 1 milyon lira ceza yolda

Günlük kiralık evler için yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor.

TBMM'nin 1 Ekim itibarıyla yasama yılına başlamasıyla birlikte günlük kiralanan evlere yönelik yasa teklifinin ayrıntıları da belli olmaya başladı.

Bu ay içerisinde Meclis'e sunulması planlanan yasayla birlikte günlük kiralık evleri kiralayanlar da kiraya verenler de sorumlu olacak.

Evlerini günlük kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Turizm konutu" ruhsatı alacak ve bu ruhsatı dışarıdan görünecek şekilde konutun kapısına asacak. Bu ruhsata sahip olmayanları evini günlük kiraya veremeyecek.

RUHSAT ALMA ŞARTLARI NELER?

Evini günlük kiraya vermek isteyenlerin ruhsat alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekecek.

Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, günlük kiralık evlerde yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atık kontrol belgesi zorunlu tutulacak.

Günlük kiralık evlerde; bir otel odasında bulunması zorunlu malzemelerin (Saç kurutma makinesi, nevresim, havlu) sağlanması da istenecek.

Komşuların hepsinden muvafakatname alınması da zorunlu kılınırken, bir apartman sakinin bile itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacak.

1 MİLYON LİRA CEZA GÜNDEMDE

Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre; Kanunun Meclis'ten geçip, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde para cezasıyla da karşı karşıya kalacak.

Daire başına 1 milyon lira ceza uygulaması planlanırken, eksik belge ve kiralamaya devam edilmesi durumunda evler mühürlenecek.

Günlük kiralık evlerde, otellerde de olduğu gibi kiralama yapacak kişinin kimlik bilgileri alınacak Emniyet'le paylaşılacak.

Bu işlemlerin kolay ve hızlıca yapılabilmesi için e-Devlet'te bir arayüz açılacak, bilgi paylaşımı yapmayan ev sahipleri de cezai yaptırımlarla karşılaşacak.