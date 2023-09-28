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28 Eylül 2023 Perşembe 08:15:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 08:15:00

17 kişilik köye turist akını

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Antalya'nın Akseki ilçesinde 800 yıllık geçmişe sahip Belenalan köyü, alternatif turizmin yeni gözdesi oldu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 800 yıllık geçmişe sahip Belenalan köyü, alternatif turizmin yeni gözdesi oldu. 17 kişinin yaladığı köye ziyaret gelen turistler, 350 yıllık tarihi camii, 140 yıllık düğmeli ev tarzı ilkokul ve 250 yıllık tarihi düğmeli evlere büyük hayranlık duyuyor.

Etiketler : antalya belenalan köyü turizm
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