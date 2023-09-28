17 kişilik köye turist akını
Antalya'nın Akseki ilçesinde 800 yıllık geçmişe sahip Belenalan köyü, alternatif turizmin yeni gözdesi oldu.
Antalya'nın Akseki ilçesinde 800 yıllık geçmişe sahip Belenalan köyü, alternatif turizmin yeni gözdesi oldu. 17 kişinin yaladığı köye ziyaret gelen turistler, 350 yıllık tarihi camii, 140 yıllık düğmeli ev tarzı ilkokul ve 250 yıllık tarihi düğmeli evlere büyük hayranlık duyuyor.
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