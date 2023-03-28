13. MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

Reklamların, dijital mecralar ve uygulamalar üzerinden yenilikçilik, performans ve yaratıcılık kapsamında değerlendirildiği ve ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye, IAB tarafından on üçüncü kez düzenlendi. 22 kategoride yapılan 739 başvuru ve 431 kampanya arasından 162 başvuru ve 55 kampanya ödüllendirildi.



IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, ""MIXX Awards Türkiye ülkemizde dijital pazarlama iletişimi alanında büyük emeklerle ortaya konulan işlerin değerlendirildiği önemli bir organizasyon. Bu sene aldığımız 739 başvuru ise sektörümüzün üretkenliğinin artarak devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Tüm yıl büyük emeklerle hazırlanan çalışmaları titizlikle inceleyen jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 13. MIXX Awards Türkiye'ye başvuran ve ödül almaya layık görülen bütün işlerin marka, ajans, yapım ve yayında görevli ekiplerini de gönülden tebrik ediyorum" dedi

Başvurular, Jüri başkanlığını sahibinden.com Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu'nun yürüttüğü, sektörün değerli 20 temsilcisinden oluşan 13. MIXX Awards Türkiye Jürisi tarafından, 3 hafta boyunca detaylı bir şekilde incelendi.

13. MIXX Awards Türkiye'nin Platin Sponsoru sahibinden.com; Altın Sponsoru GroupM Türkiye ve Ajansları, Gümüş Sponsorları Akbank, Bond Digital, Doğuş Yayın Grubu, Forward Media, Genart, Trendyol, Unilever, Bronz Sponsorları Havas, İstanbul, IAS, SporX ve Tooplay oldu.

Bu yıl iletişimini yapay zekanın yaptığı 13. MIXX Awards Türkiye'nin reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütüldü.

13. MIXX Awards Türkiye "Yılın En İyisi Ödülü" kazananı "Görülmemiş Teklif" kampanyası ile Biryudumkitap ve VMLY&R oldu. Kampanya ayrıca Sadece Dijital ve Display Reklamlar kategorilerinde de ödüle layık görüldü.

Sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise "Turkcell TV+ & Sahibinden F1 Viral İlan" kampanyası ile Turkcell ve Mindshare. oldu.

13. MIXX Awards Türkiye kazananlarına buradan ulaşabilirsiniz.

KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

Marka İmajı Reklamları

Altın MIXX

Temizken Güzel

Unilever Cif / Sobraz İletişim - Zon IME Project Management - U-studio Istanbul powered by Oliver

Gümüş MIXX

Disney+ Türkiye'de!

Disney / Publicis Groupe Turkey

Bronz MIXX

Benim Mirasım Su

Reckitt/Finish / Havas Turkey

Lay's Bizim Çiftçilerimizden Bizim Topraklarımızdan

PepsiCo / OMD - Titrifikir

"MediaMarkt'la Tam Zamanı" Lansman Kampanyası

MediaMarkt / Boosmart

Harekete Geçirme Kampanyaları - Direct Response / Lead Generation Campaign

Altın MIXX

KFC AL GELDİ

KFC Türkiye / BLAB - Carat

Köfteler Yarışıyor

Yemeksepeti / H2O United

Gümüş MIXX

OMO İyilik için Kirlenmek Güzeldir İletişimi

Unilever OMO / Sobraz İletişim - Zon IME Project Management - Titrifikir

Bronz MIXX

Yakın Arkadaşa FIAT Panda

FIAT / Concept – Aniverse

Video Reklamlar

Altın MIXX

Disney+ Duygulara 'Kaçış'

Disney / Publicis Groupe Turkey

Gümüş MIXX

First 60 Dakika

Mondelez / Wavemaker Turkey - Über Dijital

Bronz MIXX

Vodafone Network Çektiğimize Değdi

Vodafone / VMLY&R

Sosyal Medya

Altın MIXX

Burger King - Honey Mustard'a Bayılanlar

TAB GIDA / VMLY&R

Gümüş MIXX

21 Aralık En Uzun Gece'de Sonuna Kadar Git

Bridgestone / Tick Tock Boom

Bronz MIXX

DİMES Tadına Düştük

DİMES / Reklamania

Yakın Arkadaşa FIAT Panda

FIAT / Concept – Aniverse

Arama Motoru Reklamları

BU KATEGORİDE ÖDÜL VERİLMEMİŞTİR

Markalı İçerik

Altın MIXX

Sayıların Hikayesi

Unilever Türkiye / PHD Türkiye - Nabulu

Gümüş MIXX

Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler

Bayer / MullenLowe İstanbul - Sobraz İletişim - EssenceMediacom

Bronz MIXX

#SaçmaGüzel Gaming w./ Enis Kirazoglu

Vodafone / VMLY&R

19 Mayıs "Şarkılarda Sen"

Garanti BBVA / Alametifarika - GroupM

Doğal Reklamlar

Altın MIXX

Fevzi Kaan ft. Yemeksepeti

Yemeksepeti

Gümüş MIXX

Kusursuz Kiracı Aranıyor

Disney / Publicis Groupe Turkey

Bronz MIXX

Sayıların Hikayesi

Unilever Türkiye / PHD Türkiye - Nabulu

Deneysel ve Yenilikçi

Altın MIXX

Türkiye'nin ilk görme engelsiz regl takip uygulaması Periosfer

P&G / EssenceMediacom

Gümüş MIXX

Alışın Her Yerdeyiz!

GMag / VMLY&R

Bronz MIXX

Çöpten Katalog

Decathlon Türkiye / The Planner Co

Kampanya Etkililiği

Altın MIXX

Yumoş Sıkılıyor

Unilever Yumoş / Wunderman Thompson - Sobraz İletişim - PHD Türkiye

Gümüş MIXX

Getcontact - Aradığınız Kişi Şu Anda Dolandırılamıyor

Getcontact / VMLY&R

Bronz MIXX

Karaca Air Pro Cook #LezzetinizeSağlık

Karaca / Publicis Groupe Turkey

Sadece Dijital

Altın MIXX

Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler

Bayer / MullenLowe İstanbul - Sobraz İletişim – EssenceMediacom

Görülmemiş Teklif

Biryudumkitap / VMLY&R

Gümüş MIXX

Tiktok'ta Gördüm Aldım

L'Oréal / OMD

Bronz MIXX

Ünlünü Seç

Bayer / MullenLowe İstanbul - Oliver Agency

Veri Kullanımı

Altın MIXX

Oral-B ile Oyuna Devam

P&G / Hype

Gümüş MIXX

Disney+ Duygulara 'Kaçış'

Disney / Publicis Groupe Turkey

Bronz MIXX

Vodafone & Samsung Programatik Açıkhavada Veri Kullanımı

Vodafone / VMLY&R

Oyunlar & Oyun içi Reklamlar

Altın MIXX

Olips Gaming Arena

Mondelez / Wavemaker Turkey - Digital Turbine - LIVAD

Gümüş MIXX

Reckitt // Durex Thin+ // Digital Turbine // Havas // Türkiye

Reckitt/Durex / Digital Turbine - Havas Turkey

Bronz MIXX

Winner Winner Chicken Dinner

Unilever Algida / Standby Creative Group - Publishme Global

Influencer Pazarlaması

Altın MIXX

Köfteler Yarışıyor

Yemeksepeti / H2O United

Gümüş MIXX

Disney+ Twitch Roadblock

Disney / Publicis Groupe Turkey

Bronz MIXX

DİMES Tadına Düştük

Dimes / Reklamania

Dove Hair Care Day

Unilever / Pik Kreatif

Kar Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri

Altın MIXX

L'Oréal Paris Stand Up ile Sokak Tacizine Karşı Dur!

L'Oréal / OMD

Gümüş MIXX

Domestos Purpose QR Kampanyası

Unilever Domestos / MullenLowe İstanbul - Sobraz İletişim - Zon IME Project Management

Bronz MIXX

11 Dakikada 1

Vodafone / VMLY&R

Türkiye'nin ilk görme engelsiz regl takip uygulaması Periosfer

P&G / EssenceMediacom

Dijital Ses Reklamcılığı

Altın MIXX

Akbank FAV // Spotify 8D Audio // Digital Turbine

Akbank / Digital Turbine - Oliver Agency

Gümüş MIXX

Castrol ile Shake Me

Castrol Türkiye / Mindshare

Bronz MIXX

Knorr Gülümseten Makarna Mac&cheese 3D Audio

Unilever Türkiye / PHD Türkiye - Digital Turbine

B2B

Altın MIXX

Boom 360

Borusan / Hype

Gümüş MIXX

Vetbot

Zoetis / Format C

Özel Gün İletişimi

Altın MIXX

#Paramparça - 10 Kasım Özel Gün İletişimi

Şişecam / Krombera

11 dakikada 1

Vodafone / VMLY&R

Gümüş MIXX

Çöpten Katalog

Decathlon Türkiye / The Planner Co

Bronz MIXX

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü / Bir Kız Çocuğu Değişir, Dünya Değişir

Sabancı Vakfı / TBWA

Bu Bi' İhtiyaç (#bubiihtiyaç)

Yemeksepeti

Display (Görüntülü) Reklamlar

Altın MIXX

Görülmemiş Teklif

Biryudumkitap / VMLY&R

Gümüş MIXX

Dynamic Creative Optimization

Nesine.com / Sparkle Medya - Mathrics

Çoklu Kanal (Omni-channel) Deneyimi

BU KATEGORİDE ÖDÜL VERİLMEMİŞTİR

Küçük Devler (KOBİ' Özel Kategorisi)

Altın MIXX

Kralı Gelse Akıtmaz

Plumon / MullenLowe İstanbul

Wet Collection Lansman

Tiny Brandshop / 28014 Agency

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Altın MIXX

Ben Varım Çatı İletişimi

Vodafone / VMLY&R

Gümüş MIXX

Şiddet Sadece Fiziksel Değildir

Mor Çatı / Happy People Project

Bronz MIXX

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü / Bir Kız Çocuğu Değişir, Dünya Değişir

Sabancı Vakfı / TBWA

E-Ticaret

Altın MIXX

Tiktok'ta Gördüm Aldım

L'Oréal / OMD

Bronz MIXX

Ben Kalp Annem, Annem Kalp Karaca

Karaca / Publicis Groupe Turkey

Reckitt//Veet Tatilde de Getir ile Dakikalar İçinde Kapında! //Havas // Türkiye

Reckitt/Veet / Havas Turkey

Tüm kazananları görmek için 13. MIXX Awards Türkiye Özel Sayısı'na buradan ulaşabilirsiniz.