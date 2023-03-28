13. MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu
İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu.
Reklamların, dijital mecralar ve uygulamalar üzerinden yenilikçilik, performans ve yaratıcılık kapsamında değerlendirildiği ve ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye, IAB tarafından on üçüncü kez düzenlendi. 22 kategoride yapılan 739 başvuru ve 431 kampanya arasından 162 başvuru ve 55 kampanya ödüllendirildi.
IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, ""MIXX Awards Türkiye ülkemizde dijital pazarlama iletişimi alanında büyük emeklerle ortaya konulan işlerin değerlendirildiği önemli bir organizasyon. Bu sene aldığımız 739 başvuru ise sektörümüzün üretkenliğinin artarak devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Tüm yıl büyük emeklerle hazırlanan çalışmaları titizlikle inceleyen jüri üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 13. MIXX Awards Türkiye'ye başvuran ve ödül almaya layık görülen bütün işlerin marka, ajans, yapım ve yayında görevli ekiplerini de gönülden tebrik ediyorum" dedi
Başvurular, Jüri başkanlığını sahibinden.com Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu'nun yürüttüğü, sektörün değerli 20 temsilcisinden oluşan 13. MIXX Awards Türkiye Jürisi tarafından, 3 hafta boyunca detaylı bir şekilde incelendi.
13. MIXX Awards Türkiye'nin Platin Sponsoru sahibinden.com; Altın Sponsoru GroupM Türkiye ve Ajansları, Gümüş Sponsorları Akbank, Bond Digital, Doğuş Yayın Grubu, Forward Media, Genart, Trendyol, Unilever, Bronz Sponsorları Havas, İstanbul, IAS, SporX ve Tooplay oldu.
Bu yıl iletişimini yapay zekanın yaptığı 13. MIXX Awards Türkiye'nin reklam ve tanıtım çalışmaları Karbonat tarafından yürütüldü.
13. MIXX Awards Türkiye "Yılın En İyisi Ödülü" kazananı "Görülmemiş Teklif" kampanyası ile Biryudumkitap ve VMLY&R oldu. Kampanya ayrıca Sadece Dijital ve Display Reklamlar kategorilerinde de ödüle layık görüldü.
Sahibinden.com Özel Ödülü kazananı ise "Turkcell TV+ & Sahibinden F1 Viral İlan" kampanyası ile Turkcell ve Mindshare. oldu.
13. MIXX Awards Türkiye kazananlarına buradan ulaşabilirsiniz.
KAZANANLARIN TAM LİSTESİ
Marka İmajı Reklamları
Altın MIXX
Temizken Güzel
Unilever Cif / Sobraz İletişim - Zon IME Project Management - U-studio Istanbul powered by Oliver
Gümüş MIXX
Disney+ Türkiye'de!
Disney / Publicis Groupe Turkey
Bronz MIXX
Benim Mirasım Su
Reckitt/Finish / Havas Turkey
Lay's Bizim Çiftçilerimizden Bizim Topraklarımızdan
PepsiCo / OMD - Titrifikir
"MediaMarkt'la Tam Zamanı" Lansman Kampanyası
MediaMarkt / Boosmart
Harekete Geçirme Kampanyaları - Direct Response / Lead Generation Campaign
Altın MIXX
KFC AL GELDİ
KFC Türkiye / BLAB - Carat
Köfteler Yarışıyor
Yemeksepeti / H2O United
Gümüş MIXX
OMO İyilik için Kirlenmek Güzeldir İletişimi
Unilever OMO / Sobraz İletişim - Zon IME Project Management - Titrifikir
Bronz MIXX
Yakın Arkadaşa FIAT Panda
FIAT / Concept – Aniverse
Video Reklamlar
Altın MIXX
Disney+ Duygulara 'Kaçış'
Disney / Publicis Groupe Turkey
Gümüş MIXX
First 60 Dakika
Mondelez / Wavemaker Turkey - Über Dijital
Bronz MIXX
Vodafone Network Çektiğimize Değdi
Vodafone / VMLY&R
Sosyal Medya
Altın MIXX
Burger King - Honey Mustard'a Bayılanlar
TAB GIDA / VMLY&R
Gümüş MIXX
21 Aralık En Uzun Gece'de Sonuna Kadar Git
Bridgestone / Tick Tock Boom
Bronz MIXX
DİMES Tadına Düştük
DİMES / Reklamania
Yakın Arkadaşa FIAT Panda
FIAT / Concept – Aniverse
Arama Motoru Reklamları
BU KATEGORİDE ÖDÜL VERİLMEMİŞTİR
Markalı İçerik
Altın MIXX
Sayıların Hikayesi
Unilever Türkiye / PHD Türkiye - Nabulu
Gümüş MIXX
Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler
Bayer / MullenLowe İstanbul - Sobraz İletişim - EssenceMediacom
Bronz MIXX
#SaçmaGüzel Gaming w./ Enis Kirazoglu
Vodafone / VMLY&R
19 Mayıs "Şarkılarda Sen"
Garanti BBVA / Alametifarika - GroupM
Doğal Reklamlar
Altın MIXX
Fevzi Kaan ft. Yemeksepeti
Yemeksepeti
Gümüş MIXX
Kusursuz Kiracı Aranıyor
Disney / Publicis Groupe Turkey
Bronz MIXX
Sayıların Hikayesi
Unilever Türkiye / PHD Türkiye - Nabulu
Deneysel ve Yenilikçi
Altın MIXX
Türkiye'nin ilk görme engelsiz regl takip uygulaması Periosfer
P&G / EssenceMediacom
Gümüş MIXX
Alışın Her Yerdeyiz!
GMag / VMLY&R
Bronz MIXX
Çöpten Katalog
Decathlon Türkiye / The Planner Co
Kampanya Etkililiği
Altın MIXX
Yumoş Sıkılıyor
Unilever Yumoş / Wunderman Thompson - Sobraz İletişim - PHD Türkiye
Gümüş MIXX
Getcontact - Aradığınız Kişi Şu Anda Dolandırılamıyor
Getcontact / VMLY&R
Bronz MIXX
Karaca Air Pro Cook #LezzetinizeSağlık
Karaca / Publicis Groupe Turkey
Sadece Dijital
Altın MIXX
Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler
Bayer / MullenLowe İstanbul - Sobraz İletişim – EssenceMediacom
Görülmemiş Teklif
Biryudumkitap / VMLY&R
Gümüş MIXX
Tiktok'ta Gördüm Aldım
L'Oréal / OMD
Bronz MIXX
Ünlünü Seç
Bayer / MullenLowe İstanbul - Oliver Agency
Veri Kullanımı
Altın MIXX
Oral-B ile Oyuna Devam
P&G / Hype
Gümüş MIXX
Disney+ Duygulara 'Kaçış'
Disney / Publicis Groupe Turkey
Bronz MIXX
Vodafone & Samsung Programatik Açıkhavada Veri Kullanımı
Vodafone / VMLY&R
Oyunlar & Oyun içi Reklamlar
Altın MIXX
Olips Gaming Arena
Mondelez / Wavemaker Turkey - Digital Turbine - LIVAD
Gümüş MIXX
Reckitt // Durex Thin+ // Digital Turbine // Havas // Türkiye
Reckitt/Durex / Digital Turbine - Havas Turkey
Bronz MIXX
Winner Winner Chicken Dinner
Unilever Algida / Standby Creative Group - Publishme Global
Influencer Pazarlaması
Altın MIXX
Köfteler Yarışıyor
Yemeksepeti / H2O United
Gümüş MIXX
Disney+ Twitch Roadblock
Disney / Publicis Groupe Turkey
Bronz MIXX
DİMES Tadına Düştük
Dimes / Reklamania
Dove Hair Care Day
Unilever / Pik Kreatif
Kar Amacı Gütmeyen / Kamu Hizmetleri
Altın MIXX
L'Oréal Paris Stand Up ile Sokak Tacizine Karşı Dur!
L'Oréal / OMD
Gümüş MIXX
Domestos Purpose QR Kampanyası
Unilever Domestos / MullenLowe İstanbul - Sobraz İletişim - Zon IME Project Management
Bronz MIXX
11 Dakikada 1
Vodafone / VMLY&R
Türkiye'nin ilk görme engelsiz regl takip uygulaması Periosfer
P&G / EssenceMediacom
Dijital Ses Reklamcılığı
Altın MIXX
Akbank FAV // Spotify 8D Audio // Digital Turbine
Akbank / Digital Turbine - Oliver Agency
Gümüş MIXX
Castrol ile Shake Me
Castrol Türkiye / Mindshare
Bronz MIXX
Knorr Gülümseten Makarna Mac&cheese 3D Audio
Unilever Türkiye / PHD Türkiye - Digital Turbine
B2B
Altın MIXX
Boom 360
Borusan / Hype
Gümüş MIXX
Vetbot
Zoetis / Format C
Özel Gün İletişimi
Altın MIXX
#Paramparça - 10 Kasım Özel Gün İletişimi
Şişecam / Krombera
11 dakikada 1
Vodafone / VMLY&R
Gümüş MIXX
Çöpten Katalog
Decathlon Türkiye / The Planner Co
Bronz MIXX
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü / Bir Kız Çocuğu Değişir, Dünya Değişir
Sabancı Vakfı / TBWA
Bu Bi' İhtiyaç (#bubiihtiyaç)
Yemeksepeti
Display (Görüntülü) Reklamlar
Altın MIXX
Görülmemiş Teklif
Biryudumkitap / VMLY&R
Gümüş MIXX
Dynamic Creative Optimization
Nesine.com / Sparkle Medya - Mathrics
Çoklu Kanal (Omni-channel) Deneyimi
BU KATEGORİDE ÖDÜL VERİLMEMİŞTİR
Küçük Devler (KOBİ' Özel Kategorisi)
Altın MIXX
Kralı Gelse Akıtmaz
Plumon / MullenLowe İstanbul
Wet Collection Lansman
Tiny Brandshop / 28014 Agency
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Altın MIXX
Ben Varım Çatı İletişimi
Vodafone / VMLY&R
Gümüş MIXX
Şiddet Sadece Fiziksel Değildir
Mor Çatı / Happy People Project
Bronz MIXX
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü / Bir Kız Çocuğu Değişir, Dünya Değişir
Sabancı Vakfı / TBWA
E-Ticaret
Altın MIXX
Tiktok'ta Gördüm Aldım
L'Oréal / OMD
Bronz MIXX
Ben Kalp Annem, Annem Kalp Karaca
Karaca / Publicis Groupe Turkey
Reckitt//Veet Tatilde de Getir ile Dakikalar İçinde Kapında! //Havas // Türkiye
Reckitt/Veet / Havas Turkey
Tüm kazananları görmek için 13. MIXX Awards Türkiye Özel Sayısı'na buradan ulaşabilirsiniz.
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