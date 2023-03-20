VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi
"1 ay içerisinde Adıyaman'daki vatandaşlarımızın tamamını konteyner ve prefabriklere almayı planlıyo...
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
"AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı
Yeniden Refah Partisi'nin ittifak kararı... "Seçimlere ittifaklara dahil olmadan gireceğiz"
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
Alem FM & Lig Radyo deprem bölgesindeki çocuklarımızla buluştu
Ramazanda sağlığın korunması için sahura önem vermek gerekiyor
Fatih Karagümrük'ün yenilmezlik yürüyüşü sürüyor
Suudi Arabistan-İran anlaşması, ABD'nin Körfez bölgesindeki nüfuzuna tehdit mi?
İstanbul Havalimanı geçen ay Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Ramazan pidesinin 10 liradan satışa sunulacak
Başkan Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı
DASK'ın hasar ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı
10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi
"Deprem bölgesine 500 çelik konstrüksiyon okul yapılacak"
İstanbul olası Marmara depremine kentsel dönüşümle hazırlanıyor
Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor
Kuzey Kore nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptı
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı "Azab" geliyor
Deprem enerji sektöründe 11,2 milyar liralık hasara yol açtı
20 Mart 2023 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 13:45:00

10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta kamuoyuna duyurulan "Kentsel Dönüşüm Kredisi"nin detaylarını 10 soruya verdiği cevaplarla derledi.

Bakanlık, Twitter hesabından, 10 soruya verdiği cevaplarla paketin merak edilen yönlerine açıklık getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Kredi Paketi"nden kimlerin nasıl yararlanabileceğine, vade ve faiz oranlarından kiracı ve iş yerlerinin durumuna kadar detaylar paylaşımda yer aldı.

Konuya ilişkin 10 soru ve verilen cevaplar şöyle:

1- Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?

Yüzde 1,49 faiz oranının 0,70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, yüzde 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.

2- Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar bankaya müracaat edebilecek.

3- Kiracılar yararlanabilecek mi?

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

4- Bir kişi birden fazla yapı için kredi kullanabilecek mi?

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek. Kişi, bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

5- İkinci daire için dönüşüm kredisinde faiz oranı değişecek mi?

İlk daire için yüzde 0,79, diğeri için yüzde 0,89 faiz oranıyla kredi verilecek.

6- İş yerlerini dönüştürmek isteyen en fazla ne kadar kredi alabilecek?

İş yeri için yüzde 1,10 faiz oranıyla 800 bin lira kredi alabilecek.

7- Kaç yıl vade yapılacak?

Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.

8- Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı?

Tahliye veya yıkım tarihlerinden itibaren 3 yıl içinde, bankalara faiz destekli/kar payı kredi için başvuru yapılabilecek.

9- Kredi desteğinden yararlanmak için tüm komşuların anlaşmaları mı gerekiyor?

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşmayla tahliye edilmesi şartı aranıyor.

10- 15 daireli bir apartmanın dönüşümü için 15 daireye de ayrı kredi mi verilecek?

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı kentsel dönüşüm kredisi çevre ve şehircilik bakanlığı faiz konut kiracı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX