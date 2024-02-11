VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adliyeye Sabancı'nın faili için saldırmışlar
Hakkari'de 5 metrelik kar: İş makinesi kayboldu
Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'da başlıyor
MÜSİAD'dan İsrail ile ticaret iddialarına yönelik açıklama
Meteoroloji 7 ili "sarı" kodla uyardı: Şiddetli rüzgar bekleniyor
10 megavat ve üzeri rüzgar santralleri için RİTM bağlantı belgesi temin edilecek
11 Şubat 2024 Pazar 09:02:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 09:02:00

10 megavat ve üzeri rüzgar santralleri için RİTM bağlantı belgesi temin edilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Elektriksel kurulu gücü 10 megavat elektrik (Mwe) ve üzerinde olan lisanslı/lisanssız rüzgar enerjisi santralleri (RES) için Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) bağlantı belgesi temin edilmesi zorunlu hale geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, rüzgar enerjisi santrallerinin RİTM'e bağlanmaları, lisans sahibinin bağlantı için yerine getirmesi gereken yükümlülükleri, merkezde üretilecek rüzgar gücü tahminlerinden yararlanma usulleriyle, tahminlerden yararlanma için fiyatlandırmada uygulanacak usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, elektriksel kurulu gücü 10 Mwe ve üzerinde olan lisanslı/lisanssız RES'ler için RİTM bağlantı belgesinin temin edilmesi zorunlu olacak.

Talep edilmesi halinde, üretim lisansında elektriksel kurulu gücü 10 MWe'nin altında olan RES'ler için de yönetmelik kapsamında RİTM bağlantı belgesi düzenlenecek.

RİTM'e bağlandıktan sonra santral kabul işlemi gerekmeksizin kapasite artışı gerçekleştirecek RES'ler için bu konudaki lisans tadili işlemleri tamamlandıktan sonra www.ritm.teias.gov.tr adresindeki santral bilgi formu, ilgili elektronik posta adresine gönderilecek.

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı rüzgar enerji santralleri ritm
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX