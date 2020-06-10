Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ONS altın fiyatlarında yaşanan düşüşe birde dolar fiyatlarında görülen aşağı yönlü hareket Altın fiyatlarının düşmesine neden olmuştu. An itibari ile Kapalı Çarşı piyasasına göre Gram Altın 375,10 TL'den işlem görürken, Türkiye'de en çok rağbet edilen Çeyrek Altın 615,31 TL'den satışa sunuluyor. İşte 10 Haziran Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları...

İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan 10 Haziran altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN FİYATI



Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. Doların gevşemesi ile birlikte düşüşe geçen Gram Altın 10 Haziran Çarşamba günü 374,88 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 375,10 TL'den satış gördü.

ÇEYREK ALTIN FİYATI



Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının düşmesi ile birlikte aşağı yönde hareket ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 603,52 TL'san alış fiyatı belirlendi. 615,31 TL'den ise alıcı buldu.