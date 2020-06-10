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10 Haziran 2020 Çarşamba 11:33:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 11:34:00

10 Haziran Altın fiyatları hızla yükseliyor! Gram Altın Çeyrek Altın alış satış fiyatları

Kaynak: AA

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Gram Altın ve Çeyrek altın fiyatları hızla yükseldi. 10 Haziran Çarşamba Kapalı Çarşı alış ve satış fiyatlarının belirlenmesi, fiyatları düşecek mi sorusunu akıllara getirdi. En çok tercih edilen Gram altın alış 374 satış 375 Çeyrek altın alış 603 satış 615 Yarım Altın alış 1231 satış 1233 Cumhuriyet altını alış 2.482 satış 2.507 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ONS altın fiyatlarında yaşanan düşüşe birde dolar fiyatlarında görülen aşağı yönlü hareket Altın fiyatlarının düşmesine neden olmuştu. An itibari ile Kapalı Çarşı piyasasına göre Gram Altın 375,10 TL'den işlem görürken, Türkiye'de en çok rağbet edilen Çeyrek Altın 615,31 TL'den satışa sunuluyor. İşte 10 Haziran Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları...

İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan 10 Haziran altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN FİYATI

Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. Doların gevşemesi ile birlikte düşüşe geçen Gram Altın 10 Haziran Çarşamba günü 374,88 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 375,10 TL'den satış gördü.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının düşmesi ile birlikte aşağı yönde hareket ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 603,52 TL'san alış fiyatı belirlendi. 615,31 TL'den ise alıcı buldu.

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