VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail mülteci kampını bastı
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli... İzmir'den yola çıkacak
ABD üssüne İHA saldırısı
10 aylık halı ihracatı 2 milyar lirayı geçti
ABD basını: Gazze'de çözümün anahtarı Türkiye
İsrail'in Gazze'de çocukları katletmesi Lübnan'da protesto edildi
09 Kasım 2023 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 13:15:00

10 aylık halı ihracatı 2 milyar lirayı geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'den 10 ayda 2,2 milyar liralık halı ihracatı yapıldı. Gaziantepli halıcıların 2024'te ülkeleri dolaşarak yeni pazarlar arayacağını belirten Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, gidilmedik pazar kalmayana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde yapılan halı ihracatının tutarı 2 milyar 230 milyon 646 bin dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Gaziantep'in halı ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Kaplan, Türkiye'den yılın 10 ayında 2 milyar 230 milyon 646 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını belirterek şunları ifade etti:

"Gaziantep'ten ise 10 aylık süreçte 1 milyar 495 milyon 663 bin dolarlık makine halısı ihracatı gerçekleştirildi. Her şeye rağmen 2023 yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağımızı ve 2022 yılı ihracat rakamlarını aşacağımızı düşünüyoruz. Sektörümüz 6 Şubat depreminin ardından kısa bir süre içinde toparlanmış ve kayıplarını karşılayarak sürdürülebilir ihracat politikası doğrultusunda üstlendiği misyonu gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir."

Gaziantepli halıcıların 2024'te ülkeleri dolaşarak yeni pazarlar arayacağını belirten Kaplan, gidilmedik pazar kalmayana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaplan, Gaziantep'ten en fazla makine halısı satışının 476 milyon 610 bin dolarla ABD'ye, 429 milyon 985 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine, 198 milyon 198 bin dolarla da Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını ifade etti.

Etiketler : halı ihracat türkiye
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX