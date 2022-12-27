1 trilyon dolarlık doğalgaz müjdesi!

Başkan Erdoğan, yeni keşif ve değerlemelerle birlikte Karadeniz gazı rezervinin 710 milyar metreküpe çıktığını duyurdu.

Başkan Erdoğan, 3 saat 50 dakika süren yılın son kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı.

ENERJİDE OYUNLARI BOZDUK: Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptığımız devasa yatırımlardan, ülke içi dağıtım şebekelerin genişletilmesine kadar kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik. Petrol ve doğalgaz aramalarına başladığımızda nice şantaj, yıldırma çabası, ambargo, içeriden ve dışarıdan gizli açık tehdide maruz kaldık. Ama mücadeleden vazgeçmedik, geri adım atmadık. Bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını 320 milyar metreküplük ilk keşfimizle aldık. Yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Yerli doğalgazımızı 2023'te milletimize sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.

58 MİLYAR METREKÜP: Bir zamanlar karada buluyorlardı ondan sonra bir şey yok deyip, betonu atıyorlardı. Biz şimdi onları yeniden hayata geçirdik. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Bugün yeni bir müjdeyi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti.

710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI: Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkardı. Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 653 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı.

1 TRİLYON DOLAR: Bugünkü rakamla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz.

ENERJİDE MERKEZ ÜLKE: 7 uluslararası boru hattı, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisimizle enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Türk Akım Trakya'ya gelecek. Oradan da Batı'ya bizden gidecek. Rusya ile işbirliğimizde bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği pazar olacaktır. Hazar'ın, Akdeniz'in, Ortadoğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Nihai amacımız, petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Özel ve kamu günlük yurtiçi petrol üretimimiz 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.

EYT YILBAŞI ÖNCESİ SONUÇLANACAK

ASGARİ ÜCRET: Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı, geliri buna endeksli vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücreti kamuoyuna açıkladık. 8 bin 507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücret önceki yıla göre yüzde 200, yılbaşına göre yüzde 100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI: Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu anlayışla yapacağız.

EYT BU HAFTA: Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkarmaktır.

ENFLASYON: Amacımız bir sonraki yıl 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına gerileceğini ümit ediyoruz. 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmak amacımızdır. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin kayıpları telafi edip, üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

FIRSATÇILARA UYARI: Girdi maliyetlerin artışların üstünde yapan fırsatçılık yapanları asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Fırsatçılar bizim gözümüzde yüksek kazanç uğruna Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır. Milletimin her ferdinin bu fırsatçılara hak ettikleri dersi vermelerini bekliyorum.

85 YAŞ ÜSTÜNE SORUMLU DOKTOR

"85 yaş üstü her büyüğümüz için sorumlu doktor, gebe kadınımız için bir ebe tayin edeceğiz. Pilot uygulama olarak başlattığımız aile diş hekimliğini ülke sathına yayacağız."

5 MİLYON ÖĞRENCİYE YEMEK, BİN OKULA GÜNEŞ ENERJİSİ

"Özel yetenekli öğrencilerimize hizmet veren 379 bilim ve sanat merkezine erişimi kolaylaştırmak için tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde genişleteceğiz. En fazla enerji tüketen bin okulumuza toplamda 60 megavat kapasiteli çatı üstü güneş enerji sistemi kuracağız. Yetişkinlerin yüzde 25'ini halk eğitim merkezlerinin faaliyetlerine dahil edeceğiz. Taşımalı eğitim ve pansiyonda kalacak 1,8 milyon evladımızın tamamına şu anda ücretsiz yemek veriyoruz. Okullarda ücretsiz yemek imkanından yararlanan öğrenci sayımızı 5 milyona çıkaracağız."

BİR MÜJDE DE ÇİFTÇİLERE

"Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulanacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz."

TARIM KREDİ'DE 600 ÜRÜNE UCUZ FİYAT

"Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibarıyla başlamıştır."

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BU HAFTA

"Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine 13 milyar lira yapılacak aile destek ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz. Barınma desteğini, betonarme evde 300 bin liraya, ev onarım destek tutarını 100 bin liraya çıkarıyoruz."

SUUDİ ARABİSTAN MECLİS BAŞKANI KÜLLİYEDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı öncesinde Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Şentop görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Filistin'den Yemen'e, Libya'dan Suriye'ye uzanan geniş bir coğrafyada yakın işbirliği ve eşgüdüm sağlamamızda tüm bölgemiz bakımından büyük fayda bulunmaktadır" dedi. Türkiye'nin, Riyad'ın 2030 Expo adaylığını desteklediğini anımsatan Şentop, adaylığın tüm bölge bakımından önemli bir adım olduğunu değerlendirdi. KKTC'nin uluslararası platformlarda tanınması konusunu da gündeme getiren Şentop, Başkan Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması konusundaki çağrısını hatırlattı. Şentop, yıllardır haksız izolasyon ve ambargolara maruz bırakılan Kıbrıs Türkleriyle temasların artırılmasının önemine işaret etti. Şentop, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine de dikkati çekerek, "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne elbette sonuna kadar saygılıyız. Bizim tek derdimiz, bu ülkelerdeki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını önlemek ve yine istikrarsızlığı arttırarak Batılı ülkelerin kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda bölge ülkelerinin sınırlarını değiştirme planlarını engellemektir" diye konuştu.