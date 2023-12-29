1 Ocak sonrasının 8 yeni düzenlemesi

1- PASAPORTA YENİDEN DEĞERLEME ZAMMI

Noter kağıdı, kimlik belgesi gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 58 oranında artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira, pasaport bedeli 790 lira, ikamet izni bedeli 565 lira oldu. Kimlik kartları için 130 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartında ise 260 lira ödenecek. Aile cüzdanı bedeli 705 lira olurken ehliyet 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi. Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

2- ŞANS OYUNLARINA % 50 VERGİ İNDİRİMİ

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka kararla şans oyunları vergi oranları spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi. Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir kararla dağıtılabilir ikramiye oranı da yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltildi. Kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yasa dışı sanal bahisle mücadelesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

3- SİGARADA OTOMATİK ZAMMA SON

Enflasyon sepeti içindeki payı yüzde 4 civarında olan tütün mamullerinin vergilendirmesinde değişikliğe gidildi. AB'ye de uyumu amaçlayan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaranın satış fiyatı üzerinden alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürüldü. Buna karşılık 1 paket sigaradan alınan maktu vergi 1.1043 liradan, 4.8058 liraya çıkarıldı. Bu değişiklik ile ocakta uygulanması gereken otomatik zam yapılmayacak.

4- DASK'TA ASGARİ PRİMLER ARTIRILDI

Zorunlu Deprem Sigortası'nda asgari prim tutarları ile sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri artırıldı. Resmi Gazete'yayınlanan tebliğe göre, Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarları, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla; 280 TL'den 979 TL'ye, 240 TL'den 869 TL'ye, 180 TL'den 739 TL'ye, 140 TL'den 693 TL'ye, 110 TL'den 521 TL'ye, 90 TL'den 370 TL'ye ve 80 TL'den 252 TL'ye yükseltildi.

5- GÜNLÜK KİRALIK EVE İZİN ŞARTI

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, konutların turizm amaçlı kiralanması için izin belgesi zorunlu olacak. Başvuru ise e-Devlet'ten yapılacak.

6- GURBETÇİ EMEKLİYE ARAÇ KOLAYLIĞI BAŞLADI

Yurtdışından emeklilerin yabancı plakalı taşıtları için sağlanan süre uzatımı Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenlemeyle, gurbetçiler, taşıtlarına verilen sürelerin tamamlanmasından önce yapacakları başvuruya istinaden kişi ve taşıtın yurt dışına çıkış yapmasına gerek kalmadan taşıtlarını aralıksız 4 yıl ülkede tutabilecek.

7- EGZOZ MUAYENESİ YAPTIRMAYANA 10 BİN LİRA CEZA

2024'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları yüzde 58.46 artırıldı. 1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 9 bin 943 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 19 bin 897 lira ceza ödeyecek. Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 7 bin 667 lira, ulaşım araçları için 23 bin 155 lira, iş yerleri ve atölyeler için 77 bin 372 lira olacak.

8- TL MEVDUATTA DESTEĞE DEVAM

Türk Lirası mevduatlarda stopaj indirimi 30 Nisan 2024'e uzatıldı. Konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kur korumalı mevduattan TL mevduata geçişi teşvik amacını taşıyor.

OVP İÇİN KARARLILIK MESAJI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda ihracatı artırmaya yönelik atılacak ilave adımlar görüşülerken toplantı sonrası yapılan açıklamada Orta Vadeli Program'ın kararlılıkla uygulanmaya devam edildiği bildirildi.