VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin affetmedi
1 milyon gence iş fırsatı
iBB'nin kar ile imtihanı!
"Bunu Türkiye'den öğrenmek istiyoruz"
Rusya'dan Herson'da referandum planı!
"Tarihimiz kirli nasıl diyebildin?
ABD konsolosluğu hedef alındı
Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü!
Çin ve Hindistan anlaştı!
Gizli ittifak patladı!
Otoyol, köprü ve kaçak geçiş cezaları silinecek mi?
Aybar kar fırtınası ne zaman bitecek?
Dersimiz: Hamburgerle tanışma
Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak
Karın tadını çıkardılar
Benim çocuk özlemim yok
Arabesk şov
Adrese Teslim'e yeni yorum
Hayalini gerçekleştiriyor
Hatıram Olsun düeti
Aşkta 5'inci perde
Fransız ırkçı aday Zemmour'a yumurtalı saldırı
Çavuşoğlu, ADF'nin ikinci gününde ikili görüşmelerini sürdürdü
THY'nin iptal ettiği sefer sayısı 279'a yükseldi
13 Mart 2022 Pazar 10:54:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 10:54:00

1 milyon gence iş fırsatı

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon gence iş kapısı açılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca başlatılan, '1 Milyon İstihdam Projesi' büyük ilgi gördü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca başlatılan, '1 Milyon İstihdam Projesi' büyük ilgi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, projenin bilgi teknolojileri sektöründe istihdamı artıracağını belirterek, dijital dönüşümün hızlandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Bugüne kadar 865 binden fazla kişinin başvuru yaptığı projeyle 2023'e kadar bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon kişinin istihdama hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Bakan Nebati, eğitim alan gençlerin mesleki yeterlilik belgesi alacağını ifade etti. Projede gençler, 182 eğitimle 26 alanda kendini geliştirirken, sisteme dâhil olan 100'den fazla işverenin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkânı buluyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan işbirliği protokolüyle gündeme gelen 1 projenin yaygınlaştırılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Bakan Nebati, proje ile gençlerin mesleki yeterlilik belgesi alabileceğini bilgi teknolojileri alanındaki mesleklerin ulusal standarda kavuşacağını ifade etti. Bakan Nebati, "Proje bilgi teknolojileri sektöründe istihdamın artırılması ve dijital dönüşümün hızlandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yürütülüyor" dedi.

802 BİN GENÇ EĞİTİM ALDI

Projeye başvuran 865 bin gençten 802 bini eğitim alırken, adaylara yönelik ölçme ve değerlendirme sistemi kuruluyor. Eğitimler; programlama dillerinden siber güvenliğe, mobil uygulama geliştirmeden çocuklara yönelik özel robotik kodlamaya kadar birçok alanda hız kesmeden devam ediyor..

Bilgi teknolojileri eğitimi verilen 26 pozisyon için Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bütün illerdeki e-sınav merkezlerinde adaylar sınava katılabilecek. 300 e-sınava merkezinin 6 bin olan toplam kapasitesinin gelecek yıl 10 bine çıkması planlanıyor. Proje kapsamında eğitimini tamamlayan adaylar çevrim içi yapılacak sınavlara başvurabilecek, yaşadığı ilde kendisine en yakın e-sınav merkezinde sınava girebilecek. Adaylar sonuçları aynı gün dijital ortamda görebilecek.

DENEYAP ATÖLYELERİ KULLANILACAK

Proje ve Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları kapsamında da önemli bir adım atıldı. Hazine ve Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında 182 olan eğitim sayısının yılsonuna kadar 300'e ulaşması planlanıyor..

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı Proje ve Milli Teknoloji Hamlesi genç
El ele alışveriş

El ele alışveriş
Klibe özel dans çalışması

Klibe özel dans çalışması
Damatlık davası kapandı

Damatlık davası kapandı
Romantik yemek

Romantik yemek
‘Korkuyorum'a farklı yorum

‘Korkuyorum'a farklı yorum
Albüm için geri sayım

Albüm için geri sayım
Masumlar Apartmanı'nın gerçek sahipleri

Masumlar Apartmanı'nın gerçek sahipleri
Final öncesi dev anlaşma

Final öncesi dev anlaşma
Görüşmeleri online yapıyor

Görüşmeleri online yapıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER