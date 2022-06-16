1 gram altın kaç lira oldu? İşte 16 Haziran tarihli altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.017 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,22 artışla 1.016,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanışın hemen üzerinde, 1.017 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.671 lira, Cumhuriyet altını da 6.810 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.820 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu kaydetti.

Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

1 GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Gram altın alış fiyatı 1017 lira 30 kuruşken satışı ise 1017 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.629 lira satış fiyatı 1.665 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 16 Haziran güncel altın fiyatları...

Ons

Alış: 1.820,31 dolar

Satış: 1.820,70 dolar

Gram

Alış: 1017,30 lira

Satış: 1017,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.629,57 lira

Satış: 1.665,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.517,00 lira

Satış: 6.641,00 lira