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29 Eylül 2021 Çarşamba 00:59:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 01:00:00

Yüz yüze eğitim başladı, gençlerde aşılanma oranı arttı

Kaynak: TRT Haber

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Yüz yüze eğitimin başlamasıyla gençler arasında aşı yaptırma oranı arttı. Üniversitelilerde bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70'e, iki doz yaptıranların oranı ise yüzde 65,6'ya ulaştı.

Derslikler, kütüphaneler ve kampüsler yeniden hareketlendi.

Yüz yüze eğitimde iki hafta geride kaldı.

Üniversite öğrencilerinin yüzde 65,6'sının çift doz aşısı yapıldı.

GENÇLERDE AŞILANMA ORANI ARTTI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Türkiye'de de 2. doz aşısını olan sayı yüzde 70'lerin üzerine çıktı. Üniversite gençlerinin de buna uyduğu, beklediğimizden de daha iyi uyum sağladığı görülüyor. Üniversite gençlerinin yüzde 70'i şu anda 1. doz aşılarını olmuş durumda. Biz bu ay sonuna doğru yüzde 70'in üzerinde olduğunu göreceğiz" dedi.

"VİRÜS, AŞI OLMAYAN GENÇLER ARASINDA DAHA HIZLI YAYILIYOR"

Koronavirüsün aşı olmayan gençler arasında daha hızlı yayıldığını aktaran Aydın şöyle konuştu:

"Çocukların daha çok kümelendiği, daha kapalı ortamlar, amfiler, dershaneler, yemekhaneler, spor salonları, yurtlar gibi yerlerde milyonlarca öğrenci bir araya geliyor. Doğal olarak gençler, aşısızlık durumunda bir enfeksiyon yayılım riski taşıyor."

"VİRÜS, AŞILANMAYLA KISA SÜREDE KONTROL EDİLEBİLİR"

Aydın'a göre gençlerin aşılanması bulaş zincirini kırıyor.

"Hem kendilerini korumaları açısından aşılanmaları gerekiyor, hem de etrafa virüsü bulaştırma açısından aşılanmaları gerekiyor. Yani kendilerini koruyacaklar, sıra arkadaşını, oda arkadaşını, kütüphanedeki masa arkadaşını, toplumu koruyacaklar. Aşılanma, toplumsal bağışıklığı oluşturma açısından katkı sağlayacaktır."

Etiketler : Yüz yüze eğitim aşılanma okul
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