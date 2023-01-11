VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifinde tarih belli oldu
Ahde Vefa resim sergisi açıldı
Bilişim Vadisi Firmaları CES 2023'te ürün ve teknolojilerini sergiledi
Sedat Peker suç örgütü davasından ayrılan cinayet dosyasında gerekçeli karar açıklandı
DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İmamoğlu'nun metroyla ilgili sözlerine sert tepki
Günümün çoğu spor!
Büyük İskender rolüne aday!
Hudut kartalları 5'i terörist 8 kişiyi yakaladı
İşsizlik Sigortası Fonu 2022'yi 124 milyar lirayla kapattı
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 3,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Türkiye'den kritik hamle: Rus ve Ukraynalı yetkililer bir araya geldi
Türkiye yeşil hidrojen üretiminde hedeflerini belirliyor
Muğla'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
YÖK'ten üniversitelerde programlar arası yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
Brezilya'da eski Adalet Bakanı Torres hakkında gözaltı kararı
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
İnşaat maliyet endeksi Kasım 2022'de aylık bazda yüzde 1,17, yıllık yüzde 103,47 arttı
CREA: AB'nin petrol ambargosu, Rusya'ya günde 160 milyon avro kaybettiriyor
Bakan Varank, Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini açıkladı
Cep telefonu satışlarında 12 bin lira üzeri ürünler için 3 ay vade yapılabilecek
Ego barışı
Anne özlemi dinmiyor
Magazinin perde arkası
11 Ocak 2023 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 12:45:00

YÖK'ten üniversitelerde programlar arası yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme

Kaynak: AA

ABONE OL

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin diploma programları arasında yatay geçiş başvurularının, genel not ortalamaları ile kayıt oldukları yıldaki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarının en az yüzde 40'ının hesaplamaya dahil edilerek senatoların belirlediği kriterlere göre değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yatay geçiş başvuruları, adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının en az yüzde 40'ı hesaplamaya dahil edilerek, senato tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilecek ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanacak. Bu hüküm, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde yürürlüğe girecek.

Bunun yanında başarı şartını taşıyan diğer adaylar, başarı sırasına göre yedek aday olarak ilan edilecek. Bu hüküm, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Etiketler : yök üniversite yatay geçiş
Sessiz Zehra

Sessiz Zehra
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
İDOB'la AKM sahnesinde

İDOB'la AKM sahnesinde
Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil

Birce Akalay aşk iddialarını yalanladı: Serdar dostum sevgilim değil
Tabletler yoktu hayaller vardı

Tabletler yoktu hayaller vardı
Estetik açıklaması

Estetik açıklaması
14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş

14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş
Başarı saygıyı getirdi

Başarı saygıyı getirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX