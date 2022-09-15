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15 Eylül 2022 Perşembe 22:02:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 22:02:00

YÖK'ten KPSS Lisans oturumu incelemesine ilişkin açıklama

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili kurulun incelemelerini tamamladığını belirterek "Bir haftaya veya 15 güne kadar bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız" dedi.

Üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarını düzenleyen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe ilişkin Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) açıklamalar yapan Özvar, daha sonra bir gazetecinin 2022-KPSS Lisans oturumuna yönelik iddialarla ilgili sorusunu yanıtladı.

İddiaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet ettiğini, bu kapsamda soruşturmaların sürdüğünü, savcılığa intikal eden hususların bulunduğunu ifade eden Özvar, "Yükseköğretim Kurulu da incelemelerini tamamlamış olup önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar sizlerle de bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." diye konuştu.

Etiketler : Üniversite hastaneleri YÖK kpss
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