YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59'da sona erecek.
Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
- YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
- Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'nın 8 ilçesinde ders zili yarın çalacak
- Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 49 gün sonra eğitim başlıyor
- Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
- Deprem bölgesinde halk eğitimi kurslarından 79 bin 162 kişi yararlandı