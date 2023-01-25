YÖKDİL başvuruları başladı
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 12 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvuruları alınmaya başlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 1 Şubat'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/1 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.