YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL sınavı 2019 ne zaman yapılacak?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen bir sınav olarak biliniyor. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanıyor ve sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapılıyor. YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar YÖKDİL 2019 başvuruları ne zaman yapılacak? YÖKDİL sınavı için tarih belli mi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. YÖKDİL'e yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılacaklar. YÖKDİL ı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilecek. YÖKDİL sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte YÖKDİL hakkında merak edilen detaylar...

YÖKDİL 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, YÖKDİL başvuruları 13.09.2019 ile 23.09.2019 tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL SINAVI İÇİN TARİH BELLİ Mİ?

Yine ÖSYM'nin 2019 sınav takvimine göre YÖKDİL 7. sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL VE YDS- E-YDS ARASINDAKİ TEMEL FARK NEDİR?

YÖKDİL ve YDS- e-YDS arasındaki en temel fark; YÖKDİL'de uzmanlık alanlarına yönelik soruların olmasıdır. YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri alanlarında Almanca, Arapça,Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılmaktadır.

YÖKDİL'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır.

YÖKDİL PUANI NERELERDE KULLANILIR?

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

-Doçentlik sınav başvurusunda

-Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde kullanılabilir.