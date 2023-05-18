VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası rezervleri 105,1 milyar dolar oldu
360 afet konutunun kaba inşaatı bayramda tamamlanmış olacak
Türkiye'nin peynir ve zeytin üreticileri İstanbul'da buluştu
Borsa İstanbul'da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu
Bakan Koca'dan "TUS" kontenjanlarıyla ilgili açıklama
"Hedef 50 artı 1'dir ama öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı'mız çok daha büyük oy farkıyla seçilecek"
18 Mayıs 2023 Perşembe 12:22:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 12:22:00

YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavların 1 Haziran'dan sonra yapılmasını kararlaştırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023'ten sonra yapılmasına karar verdi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitelerde dönem sonu sınavlarına ilişkin karar aldı.

YÖK Yürütme Kurulu'nun kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir."

Söz konusu karar, bugün üniversitelere iletildi.

Öte yandan YÖK; Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin, "sınavların, yüz yüze eğitim verilen programlarda yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programlarda ise çevrim içi yapılmasına" yönelik kararını destekledi.

Etiketler : yök üniversite bahar dönemi sınavları
‘Şebeke' için siyah saç

‘Şebeke' için siyah saç
Seçim için Londra'dan geldi

Seçim için Londra'dan geldi
Oğlumun ismi Milano'dan

Oğlumun ismi Milano'dan
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Sevgiliden VIP servis

Sevgiliden VIP servis
Zeynep'ten şov

Zeynep'ten şov
Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan

Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan
'Üvey Anne' olacak

'Üvey Anne' olacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX