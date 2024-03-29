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29 Mart 2024 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 12:45:00

YÖK, dünya sıralamalarında ilk 400'de olan üniversite mezunlarına doğrudan denklik verecek

Kaynak: AA

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya sıralamalarında ilk 400'de bulunan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verileceğini, ilk 1000'de yer alanlardan mezun olanlarda ise YKS'ye girme şartı aranmayacağını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenleri ilgilendirenler hakkında yapılan düzenlemeye göre, "Sıralamalarda ilk 400'de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'de yer alanlardan mezun olanlara YKS'ye girme şartı olmayacağı" ifade edildi.

Buna göre, YÖK tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400'de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecek.

Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000'de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS'ye girme zorunluluğu aranmayacak.

İlk 1000'de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.

İlk 1000'de yar almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarını bitirenlerin YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu devam edecek.

İlk 1000'de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS'ye girecek, ilgili programın YKS'deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak. Diğer bölümler için ise YKS'ye girme zorunluluğu olmayacak.

Yönetmelik değişikliği, başarı sıralaması şartı aranmayan programlarla ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme getirmeyecek.

Bu alanlarda yapılacak denklik başvurularında önceden olduğu gibi ilgili yönetmelik ile usul ve esaslarda ortaya konulmuş olan standart prosedür izlenecek ve müracaatlar bireysel olarak incelenerek karar verilecek.

Etiketler : yök üniversite mezun denklik
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