YÖK düğmeye bastı! Öğrencinin sırtından para kazanma dönemi sona eriyor

Türkiye'de üniversiteler ikiye ayrılıyor biri devlete destekli üniversiteler, diğeri ise vakıf üniversiteleri. Devlet üniversiteleri kontenjan ve puana göre yerleşen öğrencilerden herhangi bir ücret talep etmiyor.

Ancak vakıf üniversitelerinde burs imkanları olsa da ağırlıklı öğrenci modeli bugüne kadar parayı veren okur anlayışı idi.

Yükseköğretim Kurulu bu noktada yeni bir anlayışı hakim kılmak için düğmeye bastı.

Bundan sonra vakıf üniversitelerindeki bu yeni anlayışa göre öğrenciden para kazanma odaklı eğitim yerine başarıyı taçlandıracak anlayış öne çıkacak.

Bunun için burslu kontenjanı yükseltilecek.

Böylece başarılı çocuklar vakıf şemsiyesi altında eğitime ulaşabilecek.

YÖK'ün Türkiye'deki yüksek öğretimde büyük değişime yol açacak başarı odaklı bu hamlesinin ilk örneği ise İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi.

Mahmut Bilgiç'in kurduğu Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde (İSTÜN) bireylere ve topluma küresel boyutta hizmet veren, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirmek hedefleniyor.

İSTÜN ilk öğrencilerini ise 2020-2021 öğretim yılında kabul edecek.