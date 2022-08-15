VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu"
"Bu, tek tip insan ideolojisidir"
Güneş, deri kanserlerinin en önemli nedeni
Kandaki protein ‘kanser riskini' önceden gösteriyor
Erkeklerde meme büyümesi ruhsal travma oluşturabilir
2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul'u kana bulayacaklardı: Tutuklandı
MSB: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
CHP'nin tiyatrosundaki isim bakın kim çıktı
Başkan Erdoğan'dan 21. kuruluş yıl dönümü mesajı
"Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız"
İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine bir tepki daha
Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı
Togg'da flaş gelişme! Açılış tarihi belli oldu
Resmen itiraf etti: Savaşın eşiğine geldik
‘Zemheri' Orta Doğu'da
4. yıl kutlaması
Fransız damada Türk düğünü
Telegram emojide çığır açıyor
Parmak bebeğe ikinci hayat
8 bin yıllık parmak izi
Bol palamutlu bir sezon umudu
Kelebeklerin "ölüm uçuşu" başladı
Van Gölü'nde balçık temizliği
15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:58:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:58:00

YÖK Başkanı Özvar: Yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu bildirdi.

Özvar, yazılı açıklamasında, YKS'de baraj puanı uygulamasını ocak ayında sonlandırdıklarını, bu kararla adayların üzerinde baraj kaygısı ve baskısı olmadan YKS'ye odaklanma imkanı bulduklarını belirtti.

Barajın kaldırılması kararının ardından üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış gerçekleştiğini bildiren Özvar, başvuru yapan aday sayısının geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 iken, bu yıl 3 milyon 243 bin 425 olduğunu ifade etti.

Özvar, başvuran sayısındaki artışın, barajın kaldırılması kararının ne kadar isabetli olduğunu somut şekilde gösterdiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha net bir biçimde görmekteyiz ki YKS'ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açık öğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken, bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca KKTC üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken, bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir."

"Salgın sonrasında yerleşen aday sayısındaki artışın olumlu sonuçları olacak"

Bu verilerin rasyonel bir planlama yapılması durumunda arz ve talep arasında sağlıklı bir dengenin kurulabileceğini gösterdiğini vurgulayan Özvar, yerleşen adayların sayısının dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği zorlu salgın süreci sonrasında artmasının olumlu sonuçları olacağına inandığını belirtti.

Özvar, yükseköğretime katılmanın eğitim almak ya da meslek sahibi olmanın ötesinde kazanımları bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün tüm dünyaca ve akademik çevrelerce yükseköğretimde yer almanın sosyal, kültürel, ekonomik pek çok katkısının bulunduğu kabul edilen bir gerçektir. Bu minvalde seçkinci bir yükseköğretim anlayışından toplumun her kesimi için kapsayıcı, erişilebilir ve çoğulcu bir yükseköğretim anlayışına geçmenin önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yükseköğretime erişimlerinin artmasını sevindirici bir haber olarak değerlendiriyorum. Yeni dönemde yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyorum."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

Etiketler : ösym yök yks
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
Aşk kalbimde olmalı

Aşk kalbimde olmalı
Bankacılıktan müzisyenliğe

Bankacılıktan müzisyenliğe
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Sürpriz aşk itirafı

Sürpriz aşk itirafı
Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı

Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı
Tatil iyi geldi

Tatil iyi geldi
Evliliği ticaret sanıyorlar

Evliliği ticaret sanıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes