YKS'ye kaç kişinin başvurduğu açıklandı

17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na 2 milyon 556 bin 350 aday başvurdu.

OHAL kapsamına alınan illerde YKS'ye girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacağı belirtildi.