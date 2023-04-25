YKS'ye kaç kişinin başvurduğu açıklandı

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25 Nisan 2023 Salı 10:27:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 10:27:00

OHAL kapsamına alınan illerde YKS'ye girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacak

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Son Dakika Haberleri.. 17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na 2 milyon 556 bin 350 aday başvurdu

17-18 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na 2 milyon 556 bin 350 aday başvurdu.

OHAL kapsamına alınan illerde YKS'ye girecek adaylardan sınav ücreti alınmayacağı belirtildi.

Etiketler : 17-18 Haziran YKS Alan Yeterlilik Sınavı
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