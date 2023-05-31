VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Visco'dan asgari ücret uygulamasına geçilmesi çağrısı
YKS'ye ikameti dışında girecek depremzedelere ulaşım ve barınma desteği
Kosova: Sırbistan'la varılan anlaşmayla ülkedeki gerginlik giderilecek
Dünya liderlerinden, Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Giresunspor'da Serginho kadro dışı bırakıldı
Farklı partiye oy veren hemşireye hakaret eden doktor açığa alındı
31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:48:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:48:00

YKS'ye ikameti dışında girecek depremzedelere ulaşım ve barınma desteği

Kaynak: AA

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşıldığı ifade edildi.

Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle sınırlı sayıda adayın, ikamet ettikleri il ve ilçe dışında bir sınav merkezine atandığı bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir."

Ulaşım ve barınma desteğine başvurular, TC kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş ve ikametgah belgesi ile 1-12 Haziran'da valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.

Etiketler : ÖSYM YKS Deprem
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Disko kralı

Disko kralı
Her hafta 1 şarkı

Her hafta 1 şarkı
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Kendi cenazesine lokma gönderdi

Kendi cenazesine lokma gönderdi
Aktris'te özel gösterim

Aktris'te özel gösterim
Ünlülerin 2. tur heyecanı

Ünlülerin 2. tur heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX